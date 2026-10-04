Střelu vedenou laserem světlice neoklamou: půltunový britský RapidRanger sestřelí dron i letadlo až na 7 kilometrů

Protivzdušná obrana krátkého dosahu, kterou armády zkracují jako SHORAD, patří dnes mezi jejich hlavní priority. Kde chybí, mají drony nad bojištěm volné pole. Podle parametrů konkrétního systému přitom taková obrana chrání vojska i cenné objekty také před letouny, vrtulníky a řízenými střelami. Do téhle kategorie patří RapidRanger a na jeho dvou střelách je vidět, co dnes umí výzbroj, kterou lze nasadit z korby vozidla.
Kola, nebo pásy? RapidRanger se usadí na obojím
Thales popisuje RapidRanger jako vysoce automatizovaný systém určený k montáži na různé typy vozidel, kolová i pásová. K vyhledávání cílů může nést buď radar, nebo infračervený zaměřovací systém.
Celá koncepce počítá s vysokou pohyblivostí. RapidRanger tak může krýt jednotky rozmístěné v poli, konvoje za jízdy i další cenné cíle. Systém váží kolem 500 kilogramů, tedy zhruba půl tuny, a právě díky nízké hmotnosti se dá použít na tolika různých podvozcích.
Slib nízké ceny stojí na jediném rozhodnutí konstruktérů
Druhou výhodou systému je jeho výzbroj. Podle serveru ArmyRecognition odpaluje RapidRanger dvě už existující střely, Starstreak II a Lightweight Multirole Missile, známou také jako Martlet. Obě dokážou zničit letadla, vrtulníky, drony i řízené střely.
Z toho Armádní Zpravodaj vyvozuje, že vývoj odpadl a systém proto vyšel levněji. Úvaha je logická, protože vývoj nové střely skutečně nebyl potřeba. Cenu systému ani jedné z obou střel ale podklady neuvádějí. Neříkají ani to, kolik střel vozidlo unese. Označení „levný" je proto zatím jen odhad, který žádné číslo nepodpírá.
Tři wolframové projektily s náloží uvnitř: hlavice střely Starstreak II
Starstreak II je vylepšenou verzí původní střely Starstreak. Podle Wikipedie váží 20 kilogramů a doletí na 7 kilometrů, takže z obou zbraní systému dosáhne dál.
K cíli ji vede laserový paprsek, a klasické vystřelování světlic ji proto nezmate. Na tom stojí přívlastek „nerušitelná“, který se ke střele váže. Podklady ho ale dokládají jen proti světlicím. Jak by obstála proti jiným druhům rušení, z nich vyčíst nelze.
Neobvyklá je i hlavice. Tvoří ji trojice průbojných projektilů z wolframu, z nichž každý ukrývá výbušninu. Ve vhodnou chvíli se projektily oddělí a zasažený cíl mohou doslova roztrhat.
Lehčí sestra váží 13 kilogramů a na drony ji zkoušeli už v roce 2019
Martlet je víceúčelová střela. Odpalovat se dá ze země i ze vzduchu a zasáhne cíle na zemi i ve vzduchu. Také ji podle Wikipedie navádí laserový paprsek.
Se 13 kilogramy je zhruba o třetinu lehčí než Starstreak II, která váží 20 kilogramů. Fragmentační hlavice z toho tvoří 3 kilogramy, tedy téměř čtvrtinu celé střely.
Dosah Martletu je kolem 6 kilometrů, o kilometr méně než u Starstreaku II se 7 kilometry. Proti dronům byla střela otestována už v roce 2019.