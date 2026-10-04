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Staročeský kynutý koláč s tvarohem, rozinkami, povidly a mandlemi: Tradice, kterou ocení celá rodina

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Když doma zrovna není cukroví a stejně mám večer chuť na něco sladkého ke kávě nebo čaji, upeču si tenhle kynutý koláč s tvarohem, povidly, rozinkami a mandlemi. Je poctivý, vláčný a krásně voňavý díky pomerančové kůře a troše rumu v povidlech. Nejradši na něm mám, že nepůsobí složitě, ale na stole vypadá jako sváteční buchta.
Obrázek k receptu na Staročeský kynutý koláč s tvarohem, rozinkami, povidly a mandlemi: Poctivá klasika, která provoní celý domov

Obrázek k receptu na Staročeský kynutý koláč s tvarohem, rozinkami, povidly a mandlemi: Poctivá klasika, která provoní celý domov

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Staročeský kynutý koláč s tvarohem, rozinkami, povidly a mandlemi: Poctivá klasika, která provoní celý domov
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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