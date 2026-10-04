Staročeský kynutý koláč s tvarohem, rozinkami, povidly a mandlemi: Tradice, kterou ocení celá rodina

Tento starý, poctivý . koláč se u nás pekl už dávno, ještě když jsem byla malá. V různých obměnách ho dělávala babička a po ní i maminka, základ ale zůstal pořád stejný. Když je doma chuť na kynutý koláč z obyčejných surovin, většinou si vzpomeneme právě na něj. Je poctivý, vláčný a voňavý, hlavně díky pomerančové kůře a kapce rumu v povidlech. Mám na něm ráda, že si nehraje na cukrářskou práci, ale na stole přitom vypadá skoro slavnostně. A ani druhý den se za něj člověk nemusí stydět
Někdy ho peču v pečence, jindy na menším plechu. Záleží, kolik lidí se má sejít u stolu a taky kolik místa zrovna zbylo v kuchyni. Dobře se v něm potkává
jemný tvaroh s výraznějšími povidly; ani jedno se necpe dopředu víc, než je potřeba. a mandle nejsou jen na parádu. V každém soustu udělají malou změnu, a u kynutého koláče tohle docela hraje roli. Rozinky
Můj tip: Pokud chcete, aby povrch voněl ještě o něco víc, potřete horký upečený koláč zlehka rozpuštěným máslem s pár kapkami rumu. Není to povinné, koláč bude dobrý i bez toho, ale u domácího kynutého pečení má taková drobnost něco do sebe. Recept na vláčný kynutý koláč s tvarohem
Počet porcí: zhruba 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 300 g hladké mouky 50 g cukru krupice 100 ml vlažného mléka 1 ks vejce 50 g rozpuštěného másla 10 g čerstvého droždí nastrouhaná kůra z 1/2 pomeranče
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu v kostce 1 ks žloutku 80 g cukru 1 sáček vanilkového cukru
Dokončení: 200 g povidel 1 lžíce rumu nastrouhaná kůra z druhé 1/2 pomeranče 2 až 3 lžíce rozinek 2 až 3 lžíce mandlových lupínků nebo sekaných mandlí sádlo na vymazání pečenky Postup přípravy klasického koláče s tvarohem z kynutého těsta
1. Z části vlažného mléka, trochy hladké mouky a všeho droždí připravte kvásek. Dejte ho na teplé místo a počkejte, až vzejde. Obvykle mu stačí zhruba 10 minut.
2. Do mísy nasypte zbytek mouky, přidejte cukr, vejce, rozpuštěné máslo, zbytek mléka a pomerančovou kůru. Přilijte vzešlý kvásek a vypracujte hladké, měkké těsto. Mělo by držet pohromadě a zbytečně se nelepit na ruce.
3. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout na teplém místě 40 minut. Potom ho krátce propracujte a dopřejte mu ještě jedno kynutí, tentokrát asi 20 minut. Střídka pak bývá jemnější, ten rozdíl je při jídle znát. Mezitím připravte tvarohovou náplň
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4. Měkký tvaroh utřete se žloutkem, cukrem a vanilkovým cukrem do hladšího krému. Náplň by neměla být moc řídká, jinak se bude po těstě rozjíždět do stran.
5. Do menší misky dejte povidla, přidejte rum a pomerančovou kůru z druhé poloviny pomeranče. Dobře promíchejte. Je to malý krok navíc, ale na chuti je pak překvapivě poznat.
6. Připravte pečenku nebo menší hlubší formu. Vymažte ji sádlem. Z pečicího papíru ustřihněte dva pruhy, položte je do nádoby křížem přes sebe a konce nechte přečnívat ven. Upečený koláč se díky tomu vytahuje mnohem klidněji.
7. Vykynuté těsto částečně rozválejte už na připravených pruzích pečicího papíru a přeneste ho do pečenky. Prsty po obvodu vytvarujte trochu vyšší okraj, aby náplň neutíkala tam, kam nemá.
8. Cukrářskou stříkačkou nebo sáčkem naneste na těsto tvarohovou náplň. Do volných míst rozdělte povidla. Kdo má rád bohatší povrch, může část povidel dát i přes tvaroh. Podobně se zdobí i některé tradiční české koláče.
9. Na tvaroh nasypte rozinky, na povidla dejte mandle. Povrch pak nepůsobí jednolitě a při krájení vyjde každý kousek trochu jinak.
10. Pečte od zapnutí trouby přibližně 35 minut při 180 °C. Každá trouba peče trochu po svém, takže ke konci sledujte hlavně okraje. Mají být zlatavé, ne tmavé a tvrdé.
11. Hotový koláč opatrně vytáhněte z pečenky pomocí pruhů pečicího papíru a přesuňte ho na tác nebo mřížku, kde vychladne. Dá se jíst vlažný i studený, večer ke kávě a druhý den klidně k snídani. V chladu dobře vydrží do dalšího dne. Foto: Cooky.cz, Koláč lze jíst vlažný i studený. Rady a tipy hospodyňky ke kynutému koláči
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