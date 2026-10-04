Íránský Shahed nese hlavici až 90 kilogramů. Izraelský Harop ji má menší, zato trefí cíl s odchylkou pod metr

Na íránské straně stojí HESA Shahed 136, na izraelské IAI Harop od firmy Israel Aerospace Industries. Tvarem se na první pohled liší, rozměry mají blízké. Shahed měří na délku 3,5 metru, Harop je o metr kratší a vyrovnává to rozpětím křídel tři metry. Oba stroje pohání tlačná vrtule umístěná vzadu. Velikost tedy o jejich síle nerozhoduje. Rozhoduje to, co nesou, jak daleko doletí a jak přesně se trefí.
Hlavice až 90 kilogramů a přesnost, které Shahed nedosáhne
U Haropu se hmotnost bojové hlavice uvádí různě. Wikipedia píše o 16 kilogramech, jiné zdroje o 23. Ani vyšší z obou údajů ho mezi těžké nosiče nezařadí.
Shahed v základní verzi nese hlavici o hmotnosti 52 kilogramů, tedy víc než trojnásobek wikipedického údaje u Haropu. Proti 23 kilogramům jde stále o víc než dvojnásobek. Pokud se smíří s kratším doletem, unese až 90 kilogramů. Íránský dron tak sází na množství výbušné síly.
Izraelský stroj odpovídá přesností lepší než jeden metr. Shahed se k takové hodnotě nedostane, a když protivník ruší satelitní navigaci, jeho přesnost dál klesá. Lehčí hlavice umístěná přesně na cíl proto může napáchat vážnější škodu než těžká, která dopadne vedle.
Proč izraelský dron nedoletí nad celý Írán
Harop má dolet zhruba 1 000 kilometrů, tedy zhruba tolik, kolik činí vzdálenost mezi oběma státy. Server Armádní Zpravodaj z toho vyvozuje, že z izraelského území nedokáže zasáhnout celý Írán. Pro zbraň, která má mířit právě tam, jde o citelné omezení: vzdálenější části země zůstávají mimo jeho dosah.
U Shahedu s menší hlavicí se uvádí dolet až 2 500 kilometrů. Číslo může být nadsazené, a dokud ho nic nepotvrdí, je rozumné brát ho s rezervou. Doložené je, že íránský dron doletí výrazně dál než na 1 000 kilometrů. Z dostupných údajů zároveň plyne, že nejtěžší verze s 90kilogramovou hlavicí létá na kratší vzdálenost.
Dron, který si cíl vyhledá sám a letí přes 400 km/h
V rychlosti vede Harop jasně. Letí rychlostí 417 kilometrů za hodinu, Shahed jen 185, takže izraelský stroj je víc než dvakrát rychlejší a k cíli se dostane za méně než polovinu času.
Oba drony se řídí inerciální a satelitní navigací. Výrobce Haropu ho však popisuje jako stroj, který zvládne operovat i tam, kde je signál satelitní navigace rušený. Právě rušení srazí přesnost Shahedu. Harop může navíc řídit operátor, nebo dron sám detekuje a rozpozná cíle bez lidského zásahu. Tahle schopnost z něj dělá mimořádně nebezpečnou zbraň.
Pokročilá technika bude mít nejspíš svou cenu. Harop je podle odhadů výrazně dražší než Shahed, přesné částky ale zveřejněné údaje neuvádějí. Israel Aerospace Industries Harop na svém webu prezentuje jako dron schopný bojovat v prostředí s rušenou satelitní navigací.