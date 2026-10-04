Víte, který nejvyšší vrchol se nachází v nejbližším okolí Brna? Na území města je to Kopeček (479 m. n. m.), ale když půjdete trochu dál, asi tak 13 kilometrů od brněnského centra, tak u Lelekovic narazíte na Babí lom, jenž se pyšní nadmořskou výškou 562 metry. Je to vrch v Adamovské vrchovině a je chráněný jako přírodní rezervace, a to kvůli skalním útvarům a samozřejmě i kvůli lesnímu společenství. Pokud nevíte, co s volným časem a máte to blízko do Brna, tak co třeba vyrazit právě sem?
Babí lom: Skalnaté hřebeny a výhledy, které máte z Brna co by kamenem dohodil
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