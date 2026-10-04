Česnek vydrží až do jara jako čerstvý. Sedm způsobů skladování, od copu na půdě po pevný sáček v mrazničce

Ať zvolíte kterýkoli postup, palice nechte ve vrchním obalu. Bez něj česnek vysychá rychleji. Nanejvýš smíte odloupnout tu úplně nejsvrchnější vrstvu, na které ulpělo bláto, a když se sklízelo za suchého počasí, není potřeba ani to. Ze sedmi způsobů skladování, které se k česneku nabízejí, jsou dva vlastně pravidla přípravy: důkladné sušení a šetrné zacházení s obalem. Skutečných míst, kam česnek uložit, zbývá pět. Jde o svazek nebo cop zavěšený na půdě, mělkou bedýnku, vázu, sklenici v lednici a sáček v mrazničce.
Proč cop z česneku nesmí viset nad topením
Nejpřirozenější je zavěsit celé palice i s natí. Místo má být chladné a dobře větrané, ideálně půda nebo spíž, kde sice bývá zima, ale nemrzne. Česnek do takového úkrytu patří až úplně suchý a s neporušenými palicemi. Vlhký nebo naťuknutý kus zbytečně ohrožuje zásobu.
Palice můžete svázat po několika kusech, nebo z natí uplést cop. Cop se dá pověsit i v kuchyni, kde zároveň slouží jako dekorace. Jedinou podmínkou je, aby nevisel nad zdrojem topení, protože tam vyschne příliš brzy.
Kde přečká větší úroda zimu bez plísně a hniloby
Kdo sklidil česneku víc, než se vejde do copu, může natě ořezat a suché palice narovnat do mělké bedýnky v jedné vrstvě. Na suchém a větraném místě takhle vydrží až do jara. Vlhké prostředí je pro bedýnku největší riziko, česnek v něm začne plesnivět nebo hnít. Výběr místa tedy rozhoduje víc než samotná bedýnka.
Stejným způsobem se dají uložit i oddenky zázvoru lékařského a kurkumovníku dlouhého, tedy kurkumy.
Bez spíže i bez bedýnky se obejde poslední způsob pro pokojovou teplotu. Palicím nechte dostatečně dlouhý stonek a zapíchněte je hlavou dolů třeba do vázy se sušenými květinami. Česnek tak má vydržet jako čerstvý nejméně do jara. Při pokojové teplotě si podle dostupných rad uchová i minerální látky, mezi nimi draslík, hořčík, železo a selen.
Sklenice v lednici má jeden nečekaný bonus při loupání
Pokud doma chybí místo vhodné k dlouhodobému uskladnění, rozdělte palice na jednotlivé stroužky a uložte je do lednice v uzavřené sklenici nebo jiné nádobě. Víko musí opravdu dobře doléhat, jinak pach česneku přejdou ostatní potraviny.
Lednice je řešení pro domácnost bez spíže, nikoli pro celou úrodu. Jak dlouho stroužky ve sklenici vydrží, se v radách nikde neuvádí. Výhoda se ukáže při vaření: stroužky v nádobě mírně navlhnou a díky tomu se pak dobře loupou.
Po několika hodinách stačí sáčkem klepnout a stroužky se oddělí
Zamrazit se dají oloupané i neoloupané stroužky. Na snadné loupání existuje jednoduchý trik: stroužky na chvíli namočte do studené vody. Kdo nechce loupat předem, zamrazí je i se slupkou a oloupe je až po vytažení.
Postup má několik kroků. Nejdřív dejte stroužky do pevného igelitového sáčku a vložte je do mrazničky. Po několika hodinách sáček vyndejte a několikrát s ním klepněte o pevnou podložku, aby se stroužky od sebe oddělily. Potom je přesypte do nádoby s víkem nebo do sáčku se zipem a vraťte zpátky do mrazničky.
Česnek takhle vydrží velmi dlouho bez újmy na chuti, konkrétní počet měsíců ale rady neuvádějí. Stroužky odebírejte podle potřeby a nádobu pokaždé dobře uzavřete, aby ostatní potraviny v mrazničce nenačichly.