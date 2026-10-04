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Česnek vydrží až do jara jako čerstvý. Sedm způsobů skladování, od copu na půdě po pevný sáček v mrazničce

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Česnek kuchyňský přečká zimu ve spíži, v lednici i v mrazničce, každé z těch míst ale chce jiný postup. Podívali jsme se, které uložení unese celou úrodu a co dělat, když doma chybí chladná půda.
Česnek vydrží až do jara jako čerstvý. Sedm způsobů skladování, od copu na půdě po pevný sáček v mrazničce

Česnek vydrží až do jara jako čerstvý. Sedm způsobů skladování, od copu na půdě po pevný sáček v mrazničce

Zdroj: Foto: Tamorlan - licence CC BY 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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