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Došel kypřicí prášek? Náhrada jedlou sodou vyžaduje úpravu receptu

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Dennívýzva
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Soda a prášek do pečiva mají jiné složení. Srovnání českých výrobků ukazuje, proč stejná hmotnost není správná náhrada a kdy musí recept obsahovat kyselou složku.
Ruce dospělé osoby a dítěte sypou kypřicí prášek ze sáčku do červené mísy.

Ruce dospělé osoby a dítěte sypou kypřicí prášek ze sáčku do červené mísy.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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