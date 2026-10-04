Jakub zaplatil 9 500 Kč za letenku do Thajska. Falešná agentura mu dala půl hodiny a pak i s webem zmizela

Osmadvacetiletý Jakub hledal levnější cestu na dovolenou do Thajska, vybral si konkrétní let a zaplatil kartou. Čekal na potvrzení s elektronickou letenkou, jenže to nepřišlo ani za hodinu, ani za dvě. Když se pak vrátil na stránku, kde nákup provedl, adresa už nefungovala. Nezůstal mu žádný kontakt, na který by mohl napsat, ani možnost reklamace. Na výpisu z účtu měl jen odečtenou částku a teprve později zjistil, že stejně dopadly desítky dalších lidí.
Proč měl Jakub na rozmyšlení jen půl hodiny
Hned po výběru letu dostal Jakub zprávu odkazující na „rychlou a výhodnou akci“. Pokud do půl hodiny nezaplatí, rezervace propadne. Policie ČR takový postup popisuje jako záměrný nátlak, protože výzva k okamžité reakci má člověka vyděsit a nedat mu prostor věc promyslet. Odpočet na obrazovce je tedy přímo nástrojem podvodu a sám o sobě je dostatečným důvodem platbu odložit.
Americká Federální obchodní komise (FTC) k tomu přidává výzkum o rozhodování v emocích. Lidé ve vypjatém stavu volí prokazatelně hůř. Nezáleží přitom na tom, jestli je rozrušila radost z nízké ceny, nebo strach, že jim nabídka uteče.
Na důvěryhodný dojem pracovala falešná agentura i jinak. Používala zkopírovaná loga leteckých společností a reklamu cílenou na uživatele sociálních sítí. IATA sama upozorňuje, že podvodné weby její značku běžně zneužívají a že logo na stránce legitimitu prodejce nijak nedokládá.
Na Kutnohorsku přibylo kyberútoků téměř šestkrát
Policie ČR v roce 2024 zaevidovala 18 495 trestných činů v kyberprostoru. Tvořily přes deset procent veškeré registrované kriminality, takže už nejde o okrajovou kategorii. Největší podíl připadl na inzertní podvody, při kterých oběť zaplatí za zboží nebo službu, a nedostane nic. Do tohoto schématu Jakubův případ zapadá přesně.
Kolik lidí naletělo právě falešným cestovním agenturám, ze statistiky nevyčtete, protože pro ně v ní není samostatná kolonka. O rozsahu tohoto typu podvodu tak nejvíc vypovídají jednotlivé případy, jako jsou desítky obětí jediné agentury, která fungovala pár dní.
Regionální čísla ukazují, jak rychle problém roste. Na Kutnohorsku stoupl počet kyberútoků ze 49 případů v roce 2017 na 280 v roce 2023. Policie navíc upozorňuje, že pachatelé své legendy průběžně vylepšují, weby působí čím dál profesionálněji a kvůli přeshraniční povaze operací se postih zpomaluje.
Platba kartou otevírá cestu k vrácení peněz jen při rychlé reakci
Jakubovi pomáhá, že platil kartou. Bankovní převod tuto možnost nenabízí, karetní platbu lze reklamovat formou takzvaného chargebacku. Komerční banka ho popisuje jako bezplatnou reklamaci karetní transakce, kterou řeší jako poslední možnost, pokud obchodník nereaguje nebo reklamace u něj není možná. Banka ale každý případ posuzuje individuálně, a tak Jakubových 9 500 Kč zatím ztracených není, jisté ovšem také ne.
Poškozený by měl bance doložit co nejvíc. Patří sem snímek obrazovky s objednávkou nebo rezervací, a pokud web mezitím zmizel, může kopii stránky ještě uchovávat prohlížeč. Dále veškerá komunikace s falešnou agenturou, tedy e-maily, zprávy i chaty, a výpis z účtu s konkrétní transakcí. Nezbytné je také oznámení na Policii ČR, které zároveň slouží jako podklad pro banku.
Rozhoduje čas. Každý den čekání prosazení chargebacku ztěžuje, proto je třeba jednat v řádu dnů.
Seznam ministerstva ověří cestovní kancelář za minutu
Nízká cena sama podvod neprozrazuje. Prozradí ho to, že prodejce nejde nezávisle ověřit dřív, než chce peníze. Evropské spotřebitelské centrum, policie i IATA proto radí začít u stáří webu. Službou whois se dá zjistit, kdy byla doména zaregistrována, a podvodné stránky obvykle existují jen dny až týdny. Dalším varováním je anonymní kontakt, například bezplatná e-mailová schránka místo firemní adresy, chybějící telefon nebo chybějící fyzická adresa.
U zájezdů musí být smlouva uzavřená jménem konkrétní cestovní kanceláře. Ministerstvo pro místní rozvoj vede jejich veřejný seznam, ve kterém je ověření otázkou minuty.
Jakub se k falešné agentuře dostal přes reklamu na sociální síti, která ho odvedla mimo známé portály. Policie doporučuje na zasílané odkazy neklikat a adresu prodejce zadávat do prohlížeče ručně.