Lžička cukru a trocha droždí z kuchyně: muškáty po dvou týdnech nasadily květy, které nemívají ani v létě

Muškáty, botanicky pelargonie, zdobí naše balkony a zahrady svými zářivými barvami a příjemnou vůní již odedávna. Tyto rostliny,
v některých oblastech známé pod lidovým názvem „čapí nůsek“, nejsou jen hezkými tvářemi ve světě rostlin; jsou robustní, snadno se o ně pečuje a skvěle reagují na některé svérázné, ale jednoduché ošetřovatelské triky, jak píše web Dáma. Věda o cukru a kvasnicích v péči o rostliny
Mezi zahrádkáři se traduje, že trocha cukru může rostlinám pomoci v růstu. Není to jen babská povídačka, ale je to podloženo vědeckými poznatky.
Cukr, jednoduchý sacharid, je základní složkou rostlinné stravy, kterou si rostlina obvykle vyrábí sama fotosyntézou. Přidáním cukru do zálivky muškátů jim podle webu iReceptář v podstatě dodáte rychlou dávku energie. To je zvláště prospěšné, když se dny zkracují a ubývá přirozeného slunečního světla. Dodatečný cukr pomáhá rostlinám pokračovat v produkci energie, což může vést k silnějšímu a delšímu kvetení. Zdroj fotografie: Depositphotos Proměnit lžičku cukru v perfektní hnojivo je snadné. Tak se do toho pusťte, oslaďte svým muškátům život a sledujte, jak se vám odvděčí bohatým kvetením. Proč přidávat kvasinky?
Kvasinky hrají jinou, ale stejně prospěšnou roli. Tato houba se nehodí jen k pečení chleba nebo vaření piva, ale je skvělá právě i pro vaše muškáty.
Po přidání do půdy mohou kvasinky podpořit růst prospěšných bakterií. Tyto mikroorganismy pomáhají rozkládat živiny v půdě, čímž se stávají přístupnějšími pro rostliny. Tento lepší příjem živin může vést ke zdravějším a vitálnějším rostlinám, které jsou schopny udržet květy po delší dobu. Praktické tipy pro použití cukru a kvasinek u muškátů
Chcete-li muškáty pohostit, rozpusťte v litru vody asi půl lžičky sušeného droždí a jednu lžičku cukru. Tato koncentrace je dostatečná k tomu, aby rostliny povzbudila, aniž by je zahltila přílišným množstvím cukru, které by mohlo být potenciálně škodlivé.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Jedna lžička a muškáty nepoznáte: Po cukru vám pokvetou až do prosince.
Muškáty zalévejte tímto roztokem jednou za dva týdny. Je důležité udržovat rovnováhu; půda by měla být stále vlhká, ale ne přemokřená.
Přílišné zalévání může vést k hnilobě kořenů a dalším nepříjemným problémům, které může přítomnost cukru a kvasinek ještě zhoršit. Na to pamatujte! A hnojivo pro muškáty si můžete připravit i z Aloe vera, jak už Chalupáři-Zahrádkáři informovali dřív.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři