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Lžička cukru a trocha droždí z kuchyně: muškáty po dvou týdnech nasadily květy, které nemívají ani v létě

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Pokud pochopíte a použijete některé základy biologie rostlin, můžete se těšit ze zářivých květů i v zimě. Pomůže vám cukr.
Lžička cukru a trocha droždí z kuchyně: muškáty po dvou týdnech nasadily květy, které nemívají ani v létě

Lžička cukru a trocha droždí z kuchyně: muškáty po dvou týdnech nasadily květy, které nemívají ani v létě

Zdroj: Ayelie / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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