Houbařská sezona konečně začíná; mapy ukazují, kde začínají růst

Doby, kdy houbaření bylo typickou letní aktivitou, zřejmě s postupným oteplováním našeho klimatu odezněly. Už v minulých letech bylo na vrcholu léta často příliš horko a sucho na to, aby se houbám dařilo. Letošní rok to ukázal naplno, do této doby se prakticky nedalo z lesa nic přinést. Není se však třeba obávat, že bychom o oblíbenou rekreační činnost přišli. Stává se z ní jen aktivita podzimní. Díky oteplování houbařská sezona sice začíná později, ale současně i později končí.
A právě nyní, na konci srpna, se po vydatných deštích z minulého týdne houby začínají probouzet. Kromě spadlých srážek tomu pomáhají ještě další aspekty - teploty už nejsou tak vysoké, aby lesy vysušily, noci jsou delší a rána vlhčí. Nejlepší podmínky jsou podle oficiální mapy ČHMÚ na severu Čech. Momentálně je vyšší pravděpodobnost růstu hub obecně na horách. Oproti tomu nejhorší podmínky zatím přetrvávají na jihu Moravy, kde zatím nezapršelo dostatečně. Zde je pohled na mapu sestavenou 25. srpna dopoledne:
obr 1. - pravděpodobnost růstu hub dle oficiální mapy k úterý 25. srpna
Oficiální mapa ukazuje aktuální pravděpodobnost růstu hub v daný den, ale s ohledem na spadlé srážky se prakticky každý den výrazně mění. S přihlédnutém k vývoji počasí se dá očekávat, že mapa v nejbližších dnech výrazně zezelená především v Čechách. Na mapě je zatím vidět nízká pravděpodobnost hub Plzeňském kraji či v Polabí, ale v těchto oblastech dost napršelo v minulých dnech. Houby reagují se zpožděním, a tak se pravděpodobnost jejich růstu zvýší v nejbližších dnech, což se projeví i na mapě.
Předpověď růstu hub v dalších dnech lze lépe vyvodit z mapy nasycení půdy, která nyní vypadá takto:
obr. 2 - mapa nasycení půdy vodou naznačuje, kde se houbám bude dařit v dalších dnech
Pro růst hub jsou tedy podle obou map nejlepší podmínky na severu Čech (Liberecký kraj, severní část Ústeckého). Nasycení půdy naznačuje, že v příštích dnech začnou houby masivně růst ve východní polovině Středočeského kraje (Benešovsko apod.), ale solidní podmínky panují na většině Čech. Úplně jinak je na tom Morava, kde zůstávají podmínky pro houbaření hodně poměrně špatné, kromě horských oblastí.
V pátek a v noci na sobotu očekáváme další deště, takže podmínky pro růst se dále zlepší a postupně snad už i na Moravě. V první polovině září by houby mohly začít růst už prakticky všude a začne tím hlavní část sezony. Ta nejspíš potrvá následně až do konce října, jak je v posledních letech obvyklé. Před námi jsou tedy dva měsíce, během který bude dost příležitostí odnést si z lesa nějaké pěkné úlovky.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz