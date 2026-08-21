Za pár hodin dorazí do Čech extrémně silná bouřka - podívejte se na mapy i družicový snímek

Může se jednat o zásadní událost, která v dotčených oblastech změní vláhové poměry v půdě a hlavně dokáže významným způsobem naplnit vyschlé přehrady. A současně ze sucha způsobit i rychlé bleskové povodně. Během několika málo hodin by totiž dle výpočtů mělo napršet až 80 milimetrů srážek, což je zhruba měsíční normál. Takové srážky samozřejmě nečekáme na celém území Česka, budou se týkat pouze oblasti, kterou projde hlavní část bouřkového systému. Tam prudce stoupnou průtoky v potocích i řekách.
Supercela se v pátek dopoledne už nacházela nad severní Itálií a postupovala nad Alpy, červená šipka znázorňuje její postup:
Vzduchová masa je doslova nasákla vodou, tím jak postupuje z rozehřátého Středomoří. Vysoké teploty vody tam způsobují vysoký výpar do vzduchu. Horké léto má zkrátka i tenhle důsledek. Hodně vlhký vzduch pak způsobují, že srážkové úhrny mohou být opravdu extrémní. Mapa, která ukazuje očekávaný úhrn srážek, hovoří zcela jasně. Nejvyšší úhrny srážek se očekávají v Plzeňském, Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji a s tím i v Praze:
obr. 1 - extrémně silná bouřka zasáhne západní až severozápadní polovinu Čech v pátek večer.
Takhle vydatné srážky nebyly na našem území očekávány už několik měsíců. Do poslední chvíle je otazníkem přesná trasa bouřky. Ještě ve čtvrtek dopoledne se centrum srážek ukazovalo o něco východněji, spíše nad jižními Čechy, Vysočinou a východní částí Polabí. Teď se to nově jeví tak, jak ukazuje výše znázorněná mapa, tedy více na západ. Ale realita může být o pár desítek kilometrů odlišná oběma směry, což se stává.
Bouřkový systém by měl přecházet mezi 17. hodinou a půlnocí, s tím že postup bude od jihozápadu k severovýchodu. Nejprve tedy bude na ráně Plzeň, pak Praha a nakonec Liberec či Ústí nad Labem, pokud jde o krajská města. I když je půda stále suchá, takhle rychle spadlý velký objem srážek nedokáže zachytit a můžou se objevit i bleskové povodně. Tvrdá suchá půda paradoxně vsakuje vodu špatně.
Určitě doporučujeme sledovat náš radar a na páteční večerní bouřku se řádně připravit, pokud máte jak.
Moravu by bouřkový systém zasáhnout neměl vůbec a je docela možné, že na větší části Moravy a Slezsku ani nekápne. I to je ostatně vidět na výše uvedené všeříkající mapě. Tak jsme zvědaví, jak to dnes dopadne...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz