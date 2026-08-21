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Za pár hodin dorazí do Čech extrémně silná bouřka - podívejte se na mapy i družicový snímek

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Během pátečního večera přejde naše území srážkově mimořádně vydatný bouřkový systém, pravděpodobně supercela. Upřesňuje se její přesný postup a síla a nejnovější výpočty ukazují, že zasažena bude spíše západní polovina Česka. A úhrny očekávaných srážek vypadají velkolepě.
Za pár hodin dorazí do Čech extrémně silná bouřka - podívejte se na mapy i družicový snímek

Za pár hodin dorazí do Čech extrémně silná bouřka - podívejte se na mapy i družicový snímek

Zdroj: meteocentrum
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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