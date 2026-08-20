Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na planetě jich zbývají už jen desítky, a tak je každé randění extrémně sledovanou událostí. Liberecká zoo vyslala svého chovného samce osla somálského do Safari Parku Dvůr Králové. Po úspěšné loňské návštěvě má tentokrát okouzlit další klisny a pomoci zachránit jeden z nejohroženějších druhů světa.
Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku

Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku

Zdroj: Simona Jiřičková / SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Obnova Drábských světniček vrcholí. První návštěvníky přivítají v září
Obnova Drábských světniček vrcholí. První návštěvníky přivítají v září
Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic
Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic

Bez příspěvku od státu na opravy silnic druhé a třetí třídy se zpomalí tempo jejich oprav, řekl liberecký...

Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností
Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností

Noční bouřka spojená s prudkým větrem a vydatným deštěm zasáhla Liberecký kraj a zanechala za sebou spoušť....

Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům
Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům

Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na...

Teprve osmnáctiletá řidička nezvládla jízdu na mokru. Po smyku narazila do zábradlí
Teprve osmnáctiletá řidička nezvládla jízdu na mokru. Po smyku narazila do zábradlí

K dopravní nehodě došlo v noci na středu na silnici první třídy číslo deset mezi Tanvaldem a Velkými Hamry....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.