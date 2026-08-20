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Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic

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Bez příspěvku od státu na opravy silnic druhé a třetí třídy se zpomalí tempo jejich oprav, řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro LK). Reagoval tak na nedávné vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že kraje příští rok nedostanou na opravy těchto silnic peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Řešením by podle Půty byla změna rozpočtového určení daní, aby kraje dostávaly i část peněz vybraných na spotřební dani z minerálních olejů.
Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic

Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic

Zdroj: Liberecký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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