Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic

„Daň z paliv a minerálních olejů je jedna z daní, která není zahrnuta do sdílených daní. To znamená, že dopravní výkony, které vznikají na silnicích druhé a třetí třídy a které všichni financujeme, když si kupujeme benzín nebo naftu, tak se nijak nezohledňují v daňových příjmech krajů," řekl hejtman. Změnu v rozdělení daně se Liberecký kraj v posledních šesti letech dvakrát neúspěšně pokusil prosadit.
Na silnice druhé a třetí třídy poskytl stát od roku 2015 prostřednictvím SFDI zhruba 43 miliard korun, uvedl Půta. „A to jsou samozřejmě peníze, které na silnicích v celé zemi vidět jsou. A pokud v dalších deseti nebo 11 letech se to opakovat nebude, tak se tempo oprav krajských silnic zpomalí," řekl hejtman.
Liberecký kraj podle Půty už nyní počítá pro příští rok s opravami silnic za 700 milionů korun. Při hypotetickém dvoumiliardovém příspěvku od SFDI všem krajům by podíl Libereckého byl asi 89 milionů Kč. „Když to velice zjednoduším, tak je to devět kilometrů opravených silnic. Tak opravíme o ty úseky méně," dodal Půta.
Babiš v příspěvku na síti uvedl, že regiony mají na účtech na opravy silnic dost peněz z rozpočtového určení daní. S tím ale Půta nesouhlasí, přestože na konci minulého roku měl Liberecký kraj na účtech 6,723 miliardy korun. „Většina těch peněz, a to drtivá většina těch peněz, jsou peníze, které jsou takzvaně zazávazkovány," řekl hejtman.
Například přes tři čtvrtě miliardy bylo vázáno na pokračování stavby centra urgentní péče a obdobná částka na kompenzační projekty v souvislosti s negativním vlivem polského dolu Turów. Volných peněz tak bylo podle Půty 399 milionů. „Jsou to z pohledu daňových příjmů kraje peníze, které jsou na úrovni pěti až osmi procent daňových příjmů. A myslím, že každá rozumná domácnost, každá rozumná obec, každý rozumný kraj a každý rozumný stát by takovou rezervu měl mít pro nějaké nenadálé situace a události," dodal.
Půta se obává, že zrušení státního příspěvku na krajské silnice nebude jediným podobným krokem vlády. „Je evidentní, že současná vláda se rozhodla, že všechny dlouhodobě fungující spolupráce mezi samosprávami, kraji, obcemi a vládou bude teď negovat s tím jednoduchým odkazem na to, že máme dost peněz," dodal hejtman.