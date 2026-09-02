ŘSD v říjnu otevře část obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku na I/20Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ŘSD v říjnu otevře část obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku na I/20
Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí bývala známou zastávkou na cestě do Rakouska. Po otevření dálnice...
Jihočeští hygienici udělali o letošních letních prázdninách 136 kontrol dětských táborů. Provozovatelům...
O osudu distribučního centra Amazonu u Boršova nad Vltavou se rozhodne nejdříve v polovině září....
O prázdninách zemřelo při nehodách na jihočeských silnicích deset lidí. Je to stejně jako před rokem. V...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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