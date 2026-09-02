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Lehečka velebí nového kouče: Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisu

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Jiří Lehečka vstoupil do US Open úspěšnou odvetou. Pabla Carreňa Bustu, který ho letos překvapivě vyřadil na Roland Garros, tentokrát zdolal 6:1, 7:6, 4:6 a 6:2. Po postupu promluvil také o čerstvé změně trenéra a důvodech konce dlouholeté spolupráce s Michalem Navrátilem.
Lehečka velebí nového kouče: Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisu

Lehečka velebí nového kouče: Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisu

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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