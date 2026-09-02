Lehečka velebí nového kouče: Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lehečka velebí nového kouče: Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisu
Přestup skončil, ticho nevydrželo ani týden. Otec Ermina Mahmiče se pustil do majitele Slovanu Liberec...
Šest úvodních Velkých cen, šest výher jedné stáje. V posledních šesti závodech už si vítězství rozdělily...
Dva čeští gólmani v jednom zápase, dvě naprosto odlišné recenze. Zatímco Antonín Kinský inkasoval ze dvou...
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