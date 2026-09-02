Luxusní večeře a adrenalin. Stůl visí padesát metrů vysoko

Gastronomie v české metropoli nabízí mnoho zážitků, ale nyní se laťka doslova zvedá o desítky metrů výš. Projekt Dinner in the Sky Prague 2026 přináší ojedinělé spojení špičkového kulinářského umění a adrenalinu. Hosté si vychutnají exkluzivní menu vysoko nad zemí s výhledem na rozsvícené město. Místa u stolu jsou přitom velmi omezená a vyžadují včasnou rezervaci. Stále ale posledních pár zbývá.
Zážitek vysoko nad pražskými střechami
Koncept celé události spočívá ve speciální plošině, kterou mohutný jeřáb vynese až padesát metrů nad zem. Okolo stolu usedne vždy přesně dvaadvacet hostů. Bezpečnost zajišťují speciální sedačky s pevným připoutáním a celá certifikovaná technologie konstrukce. Lidé si tak mohou v klidu užívat panoramatický pohled na hlavní město z perspektivy, kterou běžné restaurace nemohou nabídnout.
Samotný let trvá v rozmezí dvaceti až sedmdesáti minut podle zvoleného typu programu. Uprostřed vyzdviženého stolu pak operuje kuchařský tým a připravuje jednotlivé chody přímo před zraky přítomných strávníků.
Šéfkuchař se zkušenostmi ze světa
Pro letošní sezónu přijal nabídku vařit v oblacích Richard Bielik. Tento úspěšný profesionál sbíral cenné zkušenosti ve vyhlášených evropských podnicích. Pracoval v londýnské michelinské restauraci Kitchen W8, v berlínském dvouhvězdičkovém podniku Horwath i v italském Monforte d’Alba. Domácí strávníci ho znají především z působení v pětihvězdičkovém hotelu Alcron nebo z restaurace Zem v pražském hotelu Andaz. Za svou práci v posledním jmenovaném podniku získal ocenění Restauratér roku 2023. Prestižní časopis Forbes ho navíc zařadil do svého žebříčku úspěšných mladých lidí 30 pod 30.
Lokální suroviny a vlivy počasí
Bielik staví svá jídla primárně na lokálních a sezonních surovinách. Jeho styl se vyznačuje velkou kreativitou a precizností při skládání jednotlivých pokrmů. Kvůli netradičnímu prostředí oblohy organizátoři doporučují účastníkům obléknout se úměrně aktuálním podmínkám. Ve výšce padesáti metrů bývá citelně chladněji a fouká tam silnější vítr. Událost podléhá přísným bezpečnostním pravidlům a v případě silného větru nebo bouřky se vyzdvižení stolu zpozdí či úplně zruší. Zákazníci si s sebou mohou bez obav vzít mobilní telefony a fotoaparáty pro zaznamenání celého večera.
Rezervační systém a nákup vstupenek
Zájemci o tento netradiční večer musí svá místa i konkrétní menu vybírat s předstihem v elektronickém obchodu. Systém funguje na principu dynamických cen, dřívější nákup v předprodeji tedy znamená výhodnější částku. Přesné informace k letu a místu konání dostávají zákazníci až po dokončení rezervace. Pořadatelé zasílají případné dárkové poukazy elektronickou cestou ihned po zaplacení. Pro rychlou domluvu nebo řešení dotazů funguje komunikace přes WhatsApp, Instagram, telefon i e-mail.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, dinnerinthesky.cz/#faq).