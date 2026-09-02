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Ani v Lidlu, ani v Globusu už ho nekoupíte. Oblíbené pivo nejspíš končí, známý pivovar vyhlásil bankrot

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Dennívýzva
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Tradiční německý pivovar po 167 letech existence čelí krachu. Vaří piva pro velké řetězce, včetně českých. Jeho jméno přitom u nás málokdo zná.
Ani v Lidlu, ani v Globusu už ho nekoupíte. Oblíbené pivo nejspíš končí, známý pivovar vyhlásil bankrot

Ani v Lidlu, ani v Globusu už ho nekoupíte. Oblíbené pivo nejspíš končí, známý pivovar vyhlásil bankrot

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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