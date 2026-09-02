Věra Špinarová by žasla, čím se dnes živí její vnučka. Johana vystupuje s Heidi Janků, ale její sen je úplně jinde

Johana Pavlíková má dvacet tři let, vystudovanou pedagogiku a tři životy, které se navzájem skoro nepotkávají. Ráno pomáhá prvňákům se čtením, na vybraných moravských koncertech doplňuje vokály Heidi Janků, a ve volném čase staví DJ sety z žánru, který by její babičce Věře Špinarové zněl jako zprávy z jiné planety. Právě ten kontrast je na celém příběhu nejzajímavější. Ne to, že vnučka slavné zpěvačky „taky zpívá“. Ale to, kam míří.
Tři identity v jednom životě
V rozhovoru pro Super.cz z konce srpna 2026 Johana popsala svůj aktuální stav jednoduše: dokončila obor předškolní a mimoškolní pedagogika a nastupuje do první třídy jako asistentka pedagoga. Hudba pro ni zatím není hlavní obživa, ale koníček a zábava, její vlastní slova.
Vystupování s Heidi Janků přitom není žádná sólová hvězdná dráha. Johana funguje jako doprovodná vokalistka v Heidibandu, projektu, který v roce 2019 sestavil její otec Adam Pavlík, syn Věry Špinarové a trumpetisty Iva Pavlíka. Na koncerty nejezdí pokaždé, zapojuje se hlavně na moravských akcích. Heidi ji v rozhovoru pro VipStar označila za „náhradní vnučku“ a potvrdila, že Johana má hezký hlas, dobrou intonaci a roky klavíru za sebou. Ale zároveň dodala: nejezdí na každé vystoupení.
Od altového pop-rocku ke klubovému beatu
Věra Špinarová zemřela 26. března 2017. Její odkaz ale žije dál: Český rozhlas Dvojka jí věnoval profilový pořad přesně v den výročí v roce 2026 a Janáčkova filharmonie Ostrava má na březen 2027 vypsaný koncert „K poctě Věry Špinarové“. Filharmonie sama píše, že zpěvačka zůstává „pevnou součástí hudební paměti Ostravy i celé země“.
Johana se od tohoto dědictví neodstřihává, ale vědomě jde jinam. Drum and bass, elektronická taneční hudba vzniklá v Británii v devadesátých letech, postavená na rychlém rytmu a masivní basové lince, nemá s babiččiným světem koncertních šlágrů prakticky nic společného. Špinarová byla frontmanka, hlas před kapelou, ikona živého pódia. Johana chce být kurátorkou klubové energie za DJ pultem. Říká, že v drum and bassu pokračuje „pomalu, ale jistě“ a doufá, že se dostane do režimu hraní každý víkend. Do budoucna zvažuje i propojení DJ setu s vlastním zpěvem.
Rodinné zázemí jako odrazový můstek, ne jako klec
Hudba pro Johanu nikdy nebyla cizí svět. Redakce VIPŽivot připomíná, že už v roce 2013 o ní Věra Špinarová mluvila v rozhovoru pro magazín InfoKompas jako o šikovné a veselé vnučce, se kterou ráda tráví čas. Johana studovala zpěv, hrála na klavír, vyrostla v prostředí, kde se o hudbě mluvilo u oběda. Otec Adam vede kapelu, Heidi Janků o sobě říká, že je pro Johanu něco jako teta.
Přesto, nebo právě proto, si Pavlíková hledá vlastní cestu. Nezávislé srovnání jejího talentu s babičkou zatím nejde poctivě udělat. Chybí samostatná nahrávací stopa, chybí koncertní historie srovnatelného rozsahu. Co ale existuje, je jasný záměr: nereplikovat, ale odlišit se.
Pomalý start s otevřeným koncem
Veřejný kalendář Johaniných DJ akcí se zatím nedá dohledat a její mediální stopa vede hlavně přes rozhovory o Heidi Janků, ne přes vlastní projekty. Podle nás je to přirozený důsledek toho, že drží civilní zaměstnání a hudbu buduje po večerech a víkendech. Tempo je pomalejší než u hudebnice na plný úvazek, ale taky méně riskantní.
Věra Špinarová v roce 2013 řekla, že si přeje, aby Johanka byla šťastná. Vnučka si zatím drží tři paralelní životy a v žádném z nich nespěchá. Jestli jednou drum and bass vyhraje nad prvňáky, ukáže čas. Zatím je to příběh o tom, že slavné příjmení nemusí být ani kotva, ani křídla; stačí, když je pozadí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová