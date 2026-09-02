Turisté se od středy nedostanou na oblíbený ostrov u Kréty. Kvůli munici platí zákaz koupání i lodních výletů

Turista, který se věnoval vodnímu sportu v oblasti ostrova Dia nedaleko severního pobřeží Kréty, narazil v moři na předmět, který se ukázal být dělostřeleckým granátem pocházejícím z období druhé světové války. Munice byla podle místních médií objevena u zátoky Kapari v oblasti Agios Georgios. Po oznámení nálezu se případem začal zabývat Centrální přístavní úřad v Heraklionu, který následně kontaktoval také námořní základnu v Chanii. Právě specialisté námořnictva mají zajistit bezpečné odstranění a zneškodnění nalezené munice.
Kvůli připravované operaci úřady rozhodly o výrazném omezení pohybu v okolí ostrova. Od čtvrtka 3. září od 7 hodin ráno bude zakázána veškerá námořní aktivita v pásmu 1,5 námořní míle kolem ostrova Dia. Omezení se týká nejen koupání, ale také přibližování lodí k ostrovu, plavby a kotvení. Do uzavřené oblasti tak nebudou smět rekreační a soukromá plavidla, rybářské lodě, menší čluny ani profesionální výletní lodě převážející turisty. Zákaz má platit až do dalšího rozhodnutí úřadů.
Omezení může změnit program turistům na Krétě
Situace se přímo dotýká i návštěvníků Kréty. Dia patří mezi vyhledávané cíle jednodenních plaveb z Heraklionu a dalších míst na severním pobřeží ostrova. Turistické lodě sem během sezony pravidelně míří kvůli koupání, šnorchlování a zastávkám v místních zátokách. Po dobu platnosti bezpečnostních opatření proto nebudou moci do uzavřené oblasti vplouvat a provozovatelé některých výletů budou muset program změnit, přesunout nebo dočasně zrušit.
Kolem termínu zásahu se přitom během úterý objevovaly rozdílné informace. První oznámení počítalo se zahájením omezení už ve středu 2. září v 8 hodin ráno. Přístavní úřad v Heraklionu však později své rozhodnutí upravil a začátek bezpečnostních opatření posunul na čtvrtek 3. září v 7 hodin. Samotný zásah budou zajišťovat specialisté a oblast zůstane pro námořní provoz uzavřena tak dlouho, jak to bude z bezpečnostních důvodů nutné.
Úřady zároveň upozorňují, že omezení není pouze doporučením. Za jeho porušení mohou hrozit sankce a případně také další odpovědnost podle řeckých předpisů. Turisté, kteří mají v nejbližších dnech naplánovaný lodní výlet na ostrov Dia, by si proto měli před odjezdem ověřit aktuální informace u pořadatele plavby.
Zdroje: creta24.gr, neakriti.gr, zarpanews.gr, cretaone.gr.