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Hradec bude hořet sportem. Hasiči z celé republiky zabojují o tituly mistrů

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Hradec Králové se na začátku září promění v centrum českého požárního sportu. Na stadion Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zamíří stovky profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří se utkají o tituly mistrů České republiky.
Hradec bude hořet sportem. Hasiči z celé republiky zabojují o tituly mistrů

Hradec bude hořet sportem. Hasiči z celé republiky zabojují o tituly mistrů

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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