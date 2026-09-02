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SuperStar: Hvězda ze show Růže pro nevěstu, nečekaná podpora a obavy z Golden Roomu

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SuperStar se vrací na televizní obrazovky. Diváci se mohou těšit na hodnocení nové poroty, silné osobní příběhy i ostré komentáře Pavola Habery.
SuperStar

SuperStar

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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