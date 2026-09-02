Turisté mířící na Sicílii by měli kontrolovat své lety. Popel z Etny znovu omezil letiště v Katánii

Etna ani po výrazné srpnové aktivitě zcela neutichla. V oblasti vrcholových kráterů pokračuje odplyňování a v posledním sledovaném období byly zaznamenány také občasné slabší emise sopečného popela. Pro leteckou dopravu na východě Sicílie jde o důležitou informaci, protože právě směr větru a množství popela ve vzduchu rozhodují o tom, zda musí být část vzdušného prostoru kolem Catanie dočasně uzavřena.
Aktuální monitoring ale ukazuje výrazně klidnější situaci než během srpnových erupčních epizod, kdy popel opakovaně komplikoval provoz jednoho z nejvytíženějších letišť v Itálii. Sopečný třes se v posledním sledovaném týdnu pohyboval převážně na střední úrovni a satelitní měření ukazovala většinou nízkou tepelnou aktivitu. Poslední dostupné měření z rána 1. září zaznamenalo tepelný tok přibližně 2,7 megawattu, tedy hodnotu odpovídající nízké úrovni aktivity.
Letiště zatím bez potvrzeného nového uzavření
Pro turisty mířící na Sicílii je podstatné, že v tuto chvíli není spolehlivě potvrzeno nové plošné uzavření letiště Catania Fontanarossa během noci z 1. na 2. září. Ve veřejně dostupných letových údajích jsou na středu 2. září nadále vedeny pravidelné spoje a oficiální letiště nabízí standardní sledování aktuálního stavu příletů a odletů.
To ovšem neznamená, že se podmínky nemohou během několika hodin změnit. Etna dokáže přejít do intenzivnější fáze velmi rychle a právě popel představuje pro letectví jeden z největších problémů. V případě jeho většího množství mohou úřady uzavřít jednotlivé sektory vzdušného prostoru, omezit počet příletů nebo provoz dočasně zastavit.
Po srpnových problémech zůstává situace citlivá
Catania má navíc za sebou mimořádně komplikovaný srpen. Během výraznější aktivity Etny byly opakovaně rušeny nebo odkláněny stovky letů a část spojů směřovala na jiná sicilská letiště. Právě proto mohou i menší změny aktivity sopky vyvolat mezi cestujícími obavy z dalších komplikací.
Lidé, kteří mají v nejbližších hodinách letět do Catanie nebo z ní, by proto měli před odjezdem na letiště zkontrolovat stav konkrétního letu. Rozhodující jsou vždy aktuální informace dopravce a letiště, protože omezení související s vulkanickým popelem se mohou měnit podle vývoje erupce i směru větru.
Zdroje: ct.ingv.it, aeroporto.catania.it, lasicilia.it, reuters.com