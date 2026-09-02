Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Celé to byl podvod, přiznala majitelka z Ano, šéfe! Pohlreich hodnotil kuchyni plnou lidí, kteří tam ani nepracují

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Premiérový díl obnovené show Ano, šéfe! na Primě provázelo přiznání provozovatelky: část kuchyňského týmu tvořili kamarádi, ne stálí zaměstnanci.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: Se svolením TV Prima
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Ployhar přiznal slabost pro mladší ženy a sám se bojí, kam to zajde. S Laurou je mezi nimi rozdíl 28 let, chce s ní dítě
Ployhar přiznal slabost pro mladší ženy a sám se bojí, kam to zajde. S Laurou je mezi nimi rozdíl 28 let, chce s ní dítě
Kauza Vémola se komplikuje. Bývalá partnerka Soukupa vytáhla video s bílým práškem, které může zápasníka pořádně potrápit
Kauza Vémola se komplikuje. Bývalá partnerka Soukupa vytáhla video s bílým práškem, které může zápasníka pořádně potrápit

Eva Feuereislová zveřejnila v srpnu 2026 starý záznam, na němž má být Karlos Vémola u stolu s bílým...

Věra Špinarová by žasla, čím se dnes živí její vnučka. Johana vystupuje s Heidi Janků, ale její sen je úplně jinde
Věra Špinarová by žasla, čím se dnes živí její vnučka. Johana vystupuje s Heidi Janků, ale její sen je úplně jinde

Vnučka legendární zpěvačky pracuje jako asistentka pedagoga, občas zpívá v Heidibandu a po nocích míří za...

Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují
Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují

Jan Neckář pět dní po smrti synovce poprvé veřejně přiznal, že jeho bratr Václav je na tom špatně. A že teď...

Řepka se líbal s neznámou ženou v Kolodějích, Kristelová ho ale opustit nehodlá. „Chyby se dějou," vzkázala
Řepka se líbal s neznámou ženou v Kolodějích, Kristelová ho ale opustit nehodlá. „Chyby se dějou," vzkázala

Pondělí 17. srpna 2026, krátce po jedné odpoledne. Dva stolky před koloniálem v pražských Kolodějích a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.