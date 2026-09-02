Policie vyzvedává z hrobu ostatky Jana Masaryka, bude vyšetřovat jeho smrtPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie vyzvedává z hrobu ostatky Jana Masaryka, bude vyšetřovat jeho smrt
První školní den čekalo na děti v Praze 6 něco mnohem lákavějšího než lavice. Městská část na Julisce...
Městská firma Trade Centre Praha chybovala, když vypověděla spolku Dvojka sobě smlouvu o nájmu prostor na...
Druhý prázdninový měsíc začal festivalem Prague Pride, ze kterého Drbna přinesla fotoreportáž. Podívali...
Žižkovské Kostnické náměstí se stalo centrem pozornosti místních obyvatel i milovníků moderního umění....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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