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Školní výbava vyšla řadu rodičů na více než 3 tisíce korun. Nejčastěji se snaží ušetřit na batohu

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Návrat dětí do školních lavic znamená pro rodinné rozpočty citelný zásah. Téměř tři čtvrtiny rodičů letos zaplatily za výbavu jednoho školáka více než dva tisíce korun a téměř každý pátý se dostal dokonce nad pět tisíc. Přesto existují položky, které většina domácností odmítá kupovat každý rok znovu.
Školní výbava vyšla řadu rodičů na více než 3 tisíce korun.

Školní výbava vyšla řadu rodičů na více než 3 tisíce korun.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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