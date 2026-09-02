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Anne Hathaway táhne filmovou ekonomiku. S Tomem Cruisem si zahraje v konkurenci F1

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Čím dál častěji se objevují vtipná tvrzení, podle nichž je americká ekonomika silně závislá na herečce Anne Hathaway. Stálice letošních kinopremiér Ďábel nosí Pradu 2, Odyssea či Konec Oak Street sice očekává narození svého třetího potomka, ale s Tomem Cruisem přesto natočila video, v němž avizuje blížící se natáčení sequelu k závodní klasice Bouřlivé dny (Days of Thunder) z roku 1990. Návrat horkokrevného jezdce Colea Tricklea bude chtít v kinech navázat na úspěch veleúspěšné F1 s Bradem Pittem 2. června 2028.
Anne Hathaway táhne filmovou ekonomiku. S Tomem Cruisem si zahraje v konkurenci F1

Anne Hathaway táhne filmovou ekonomiku. S Tomem Cruisem si zahraje v konkurenci F1

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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