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Dynamický tarif ČEZ nabízí v nejlevnějším pásmu elektřinu o 50 % levněji

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Dynamický tarif od ČEZ Prodej využívá ve zkušebním režimu více než 1 000 domácností. Podle ČEZ dosahuje úspor 920 z tisíce zákazníků, přičemž průměrná úspora na silové elektřině činí 10 %. Celkové úspory zákazníků dosáhly 1,2 milionu korun. Tarif rozděluje den do deseti cenových pásem a v nejlevnějším z nich je silová elektřina o polovinu levnější.
Dynamický tarif ČEZ nabízí v nejlevnějším pásmu elektřinu o 50 % levněji

Dynamický tarif ČEZ nabízí v nejlevnějším pásmu elektřinu o 50 % levněji

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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