Slávistu Provoda čeká trápení. Fotbalový expert Diviš tvrdí, že měl v poločase střídat

Pět týdnů. Tolik uplynulo od chvíle, kdy Provod převzal cenu pro Hráče sezony Chance Ligy 2025/26: sedm gólů, deset asistencí, třicet zápasů. Pak přišlo mistrovství světa, krátká dovolená a start nového ročníku. A najednou jiný hráč. Po šesti ligových kolech sezony 2026/27 má kapitán Slavie na kontě 403 minut, nula gólů, nula asistencí. V sobotním derby na Letné sice jeho tým vyhrál 3:0, jenže Provod sám vypadal jako muž, který běží na rezervu. Trenér Jindřich Trpišovský to ví. Expert Diviš to říká nahlas. A Liga mistrů klepe na dveře.
Co přesně Diviš řekl, a proč to není jen poderbyová kritika
Jakub Diviš, bývalý prvoligový brankář s 82 starty hlavně za Mladou Boleslav a Teplice, který sám prošel Slavií i zahraničními kluby, den po derby v pořadu Ťukes na Sport.cz nemluvil o jednom špatném zápase. Mluvil o trendu. Provoda označil za hráče „na poločasové střídání“ a použil slovo „vyhořelý“. Chybí mu dynamika, chuť do nadstandardních řešení, celková svěžest. Podle Diviše je „na něj strašně moc“ a tuhle sezonu si bude muset odtrpět.
Zásadní je, že se výslovně vymezil proti části expertních hlasů, které doporučují krátký odpočinek. Pár týdnů volna? „Bojím se, že to nepomůže,“ řekl. Tělo mu to podle něj nedopřeje. Problém je nahromaděný, ne akutní. Úleva může přijít až po sezoně.
Trpišovského protiargument: generál, kterého nestáhnete
Trenér Slavie vidí stejná data, ale vyvozuje jiný závěr. Na tiskové konferenci po derby přiznal, že Provod byl „od 50. minuty bez energie“ a že hráči vracející se z mistrovství světa ještě nejsou v intenzitě tam, kde by měli být. Přesto ho nechal na hřišti celých devadesát minut.
Důvod? Provod je podle Trpišovského „generál napadání“, spouštěč presinku, určovatel tempa, přenašeč pokynů z lavičky na trávník. Slavia navíc musela řešit vynucené střídání, což prostor pro rotaci zúžilo. Trenér de facto říká: vím, že fyzicky není na maximu, ale jeho přítomnost na hřišti má hodnotu, kterou čísla nezachytí.
A tady je jádro celého sporu. Nejde o hádku, jde o dvě legitimní optiky. Diviš se dívá na individuální výkon a vidí hráče, který potřebuje ochranu sám před sebou. Trpišovský se dívá na systém a vidí článek, bez kterého se mašina zadrhává. Oba mají pravdu, a právě to je pro Slavii problém.
Čísla, která mluví jasně
Kontrast mezi minulou a aktuální sezonou je až brutální:
- Sezona 2025/26: 30 zápasů, 7 gólů, 10 asistencí, cena pro Hráče sezony
- Start sezony 2026/27 (6 kol): 403 minut, 0 gólů, 0 asistencí
K tomu reprezentační zátěž z MS 2026: tři starty, dohromady 121 minut (62 proti Jižní Koreji, 24 proti Jihoafrické republice, 35 proti Mexiku). Nejde o extrémní minutáž, ale turnajový stres, cestování a minimální letní regenerace se sčítají. Trpišovský sám spojil nižší intenzitu některých hráčů právě s návratem z šampionátu.
Důležité upřesnění: ve veřejně dostupných zdrojích kolem derby není potvrzené žádné nové akutní zranění. Diviš mluví o vyhoření ve smyslu fotbalového přetížení a úbytku herní svěžesti, ne o lékařské diagnóze.
Liga mistrů za dveřmi, a kdo by ho nahradil?
Podle kalendáře UEFA čeká Slavii 10. září domácí zápas ligové fáze Ligy mistrů proti Lens. Jedenáct dní po derby, ve kterém její kapitán dohrával na doraz. Právě tady se Divišova varovná slova dostávají do nejostřejšího světla.
Plnohodnotná náhrada za Provoda v kádru neexistuje, ne v jednom jméně. Derby ale ukázalo, že Slavia umí jeho úkoly rozdělit. O poločase přišel na hřiště Moses a podílel se na druhém gólu, ve středu pole fungovali Sadílek s Nowakem. Tým vyhrál 3:0 i přesto, že jeho nejdůležitější hráč nebyl ani zdaleka ve své nejlepší verzi. To je dobrá zpráva. Ta špatná: v Lize mistrů bude prostor pro herní výpadky výrazně menší.
Sezona na hraně, pro Provoda i pro Slavii
Pokud se trend z prvních šesti kol potvrdí i v dalších týdnech, Slavia pojede klíčový podzim s hráčem, jehož význam pro tým výrazně převyšuje jeho aktuální fyzickou připravenost. Trpišovský ho bude chtít na hřišti kvůli všemu, co dělá bez míče a mimo statistiky. Diviš se bojí, že právě tím ho definitivně spálí.
Podle nás je pravda někde uprostřed, a pro Slavii nepříjemně blízko obojímu. Provod je současně nenahraditelný i limitovaný. A právě tahle kombinace bývá v sezoně s Ligou mistrů nejnebezpečnější.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl