Kauza Vémola se komplikuje. Bývalá partnerka Soukupa vytáhla video s bílým práškem, které může zápasníka pořádně potrápit

Šest let staré video, influencerka s osobní motivací a MMA zápasník, který čelí obvinění z pašování kokainu s horní sazbou 18 let. Tři ingredience, které samy o sobě nemusí znamenat nic, a dohromady mohou obhajobě Karlose Vémoly výrazně zkomplikovat dosavadní strategii. Feuereislová, známá také jako Plastic Queen a bývalá partnerka Jaromíra Soukupa, záznam zveřejnila koncem srpna a podle svých slov ho předtím poskytla policii. Ta převzetí veřejně nepotvrdila. Přesto je materiál venku, a s ním i otázky, které se nedají ignorovat.
Co přesně je na videu
Podle CNN Prima NEWS, která záznam obdržela, pochází video údajně z července 2020. Na záběrech má být Vémola ve společnosti dalších lidí, mezi nimi pornoherečka Terra Twain, která u stolu „rýsuje“ bílý prášek. Složení látky nikdo nezávisle neověřil. Metadata původního souboru nejsou veřejně dostupná, forenzní posudek pravosti neexistuje, nebo alespoň nebyl zveřejněn.
Feuereislová odmítla prozradit, od koho video získala. Řekla jen, že svůj zdroj chrání. Její deklarovaná motivace je osobní: vadí jí, že se Vémola podle ní v podcastech a na sociálních sítích stylizuje do role nevinného a „dělá ze sebe chudáka“, zatímco lidé z jeho okolí prý vědí, že lže. Proč video vytáhla až šest let po jeho údajném vzniku? Protože teprve teď, v kontextu běžícího stíhání, jí to přišlo relevantní.
Kauza, do které video vstupuje
Časová osa, kterou jsme v Redakci VIPŽivot vytvořili, pomůže zasadit věci do kontextu:
- Červenec 2020 – údajný vznik videa.
- 23. prosince 2025 – Vémola zadržen a obviněn v rámci akce Padrino.
- 19. ledna 2026 – propuštěn z vazby na kauci 15 milionů korun se zákazem vycestování.
- 20. ledna 2026 – policejní web zveřejnil podrobnější popis akce: mezinárodní síť pašující kokain do Anglie, Česka i Ruska.
- 31. března 2026 – žalobkyně zamítla Vémolovu stížnost proti obvinění.
- 28. srpna 2026 – CNN Prima NEWS publikovala text o videu Feuereislové.
Důležitý detail: policejní zpráva z ledna 2026 Vémolu nikde nejmenuje. Mluví o „jednom z Čechů“, který měl koordinovat dovoz kokainu a spolupracovat s Britem Christopherem Michaelidesem. Spojení s Vémolou dovozují sekundární zdroje a nepřímo potvrzuje reakce jeho obhajoby. Ta od počátku tvrdí, že ve spise není jediný přímý důkaz jeho role a že při domovní prohlídce u něj žádné drogy nalezeny nebyly.
Právě do tohoto argumentačního rámce vstupuje video Feuereislové. A právě proto je pro obhajobu nepohodlné.
Právní váha videa: podnět, ne důkaz
Trestní řád v § 89 říká, že důkazem může být v zásadě cokoli, co přispěje k objasnění věci. Policie má povinnost podnět přijmout a prověřit. Jenže trestní oznámení samo o sobě není důkazem skutkových okolností, to potvrdil i Ústavní soud v nálezu II. ÚS 268/03. Feuereislová tedy mohla video předat, policie ho může zařadit do spisu, ale aby mělo procesní váhu, muselo by projít ověřením: autenticita souboru, identifikace osob, určení látky, okolnosti pořízení.
Sazba, která Vémolovi hrozí, se přitom neodvíjí od tohoto videa. Kvalifikace podle § 283 odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nese trest 8 až 18 let odnětí svobody. Pro srovnání: Christopher Michaelides, klíčová postava britské větve případu, byl v říjnu 2021 odsouzen na 20 let. Odvolací soud v roce 2025 navíc potvrdil konfiskaci majetku ve výši 3,45 milionu liber, tedy přes 100 milionů korun, s hrozbou dalších 11 let za nezaplacení.
Proč je video nebezpečné i bez přímé důkazní síly
Podle nás nejsilnější efekt videa neleží v tom, co samo o sobě prokazuje, protože zatím neprokazuje nic definitivního. Leží v tom, co dělá s narativem. Obhajoba měsíce budovala linii „ve spise nic přímého není“. Video, byť neověřené, tuto linii rozbíjí v rovině veřejného vnímání a zároveň otevírá nové okruhy: kdo další byl u stolu, kdo nahrával, kdo může svědčit.
Pokud by policie materiál skutečně převzala a spojila ho s už existujícími svědeckými výpověďmi nebo odposlechy, mohl by posloužit jako podpůrný střípek v mozaice. Sám o sobě ale zlomový není. Kauza k srpnu 2026 zůstává ve fázi vyšetřování, obžaloba podána nebyla a vyšetřovatel Rampula už v květnu naznačil, že věc rozhodně neskončí rychle, mimo jiné kvůli čekání na právní pomoc ze zahraničí.
Co bude dál
Vémola se k videu podle CNN Prima NEWS do vydání textu nevyjádřil. Sportovně ale funguje dál: spolupracuje s Oktagonem a na konci září 2026 ho čeká zápas s Frédéricem Vosgrönem. Paralelně s přípravou na souboj v kleci tak běží příprava na souboj mnohem vážnější, ten v jednací síni, kde se nerozhoduje o výhře na body, ale o letech za mřížemi.
Video Feuereislové nemusí být tím, co Vémolu pošle do vězení. Ale může být tím, co mu sebere poslední zbytky komfortu v obhajobě, která stála na tvrzení, že proti němu nic konkrétního neexistuje.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová