KVÍZ: Odlétají za teplem. Víte, kteří opeřenci se na zimu stěhují pryč z Česka?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Odlétají za teplem. Víte, kteří opeřenci se na zimu stěhují pryč z Česka?
Noční požár rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zaměstnal hasiče na několik hodin. Z...
Burčáková sezona je na jižní Moravě v plném proudu. Letošní léto urychlilo zrání hroznů, první rané odrůdy...
Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji klesá. Hygienici za srpen evidují 17 nakažených, což je...
Po více než dvouměsíční přestávce začaly šaliny opět jezdit do bystrcké smyčky Ečerova. Ta během léta...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →