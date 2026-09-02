V hotelu u Černého moře se udělalo špatně desítkám hostů. Záchranáři ošetřili několik dětí

Událost se odehrála v úterý 1. září večer v jednom z hotelů v letovisku Saturn na rumunském pobřeží Černého moře. Na tísňovou linku 112 přišlo hlášení, podle kterého se přibližně třiceti ubytovaným hostům náhle udělalo špatně. Vzhledem k množství potenciálně zasažených lidí byl ve 20:28 místního času v okrese Constanța aktivován takzvaný červený intervenční plán, který rumunské záchranné složky využívají při mimořádných událostech s větším počtem pacientů.
Na místo zamířil značný počet záchranářů. Úřady vyslaly mimo jiné sanitku SMURD, čtyři vozy krajské zdravotnické záchranné služby, tři speciální automobily určené pro přepravu personálu a většího počtu zasažených a další vozidla. Přímo u hotelu vzniklo místo pro zdravotnické třídění pacientů. Záchranáři postupně kontrolovali hosty a podle závažnosti jejich stavu rozhodovali, zda potřebují nemocniční péči.
Počet lidí, kteří potřebovali pomoc, se během večera postupně zvyšoval. Z prvních několika desítek se konečná bilance dostala na 58 vyšetřených osob, konkrétně 28 žen, 19 mužů a 11 nezletilých. Záchranáři podle rumunských médií procházeli také jednotlivé hotelové pokoje, aby zkontrolovali lidi, kteří se necítili dobře a nedostavili se sami na místo zdravotnického třídění.
Šest lidí převezli do nemocnice
Většina hostů mohla po vyšetření zůstat na místě. Šest pacientů však zdravotníci převezli do nemocnice v Constanțe, mezi nimi byli dva nezletilí. Už v průběhu zásahu hasiči informovali, že mezi převáženými byla také těhotná žena a matka se dvěma dětmi. Pacienti zamířili do nemocnice pro infekční onemocnění, kde podstoupili další vyšetření a dostali potřebnou péči.
Situace se během pozdního večera stabilizovala natolik, že ve 22:40 mohl být červený intervenční plán zrušen. To však neznamenalo konec vyšetřování samotného incidentu. Zdravotní úřady začaly zjišťovat, co náhlé zdravotní problémy tak velkého počtu hotelových hostů způsobilo.
Úřady prověřují možnou souvislost s jídlem
Rumunské ministerstvo zdravotnictví následně uvedlo, že se u postižených objevily příznaky odpovídající možné alimentární toxikoinfekci, tedy onemocnění souvisejícímu s konzumací kontaminovaných potravin. V této chvíli však nejde o definitivně potvrzenou příčinu události. Bylo proto zahájeno epidemiologické šetření, které má přesný zdroj zdravotních obtíží teprve určit.
Na místo dorazili inspektoři ředitelství veřejného zdraví DSP Constanța. Odebrali vzorky z prostor hotelu, kde se připravuje a skladuje jídlo, a výsledky laboratorních rozborů mají pomoci zjistit, zda skutečně existuje souvislost mezi zdravotními problémy hostů a konzumovanou stravou. Někteří turisté podle místních médií uvedli, že se jejich potíže objevily po jídle v hotelové restauraci. Dokud však nebudou známé výsledky šetření, nelze otravu jídlem označovat za potvrzený důvod události.
Jisté zatím je, že zdravotnickou pomoc potřebovalo celkem 58 hotelových hostů a šest z nich bylo převezeno do nemocnice. Rumunské zdravotnické orgány případ dál prověřují a přesnou příčinu hromadných zdravotních obtíží mají určit odebrané vzorky a epidemiologické šetření.
Zdroje: agerpres.ro, digi24.ro, news.ro, radioconstanta.ro, ziarulamprenta.ro