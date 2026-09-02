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Historický duel U Nisy. Ženy Slovanu odehrají odvetu evropského poháru proti Sarajevu

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Ženy Slovanu Liberec se ve středu odpoledne na trávníku stadionu U Nisy postaví v odvetě prvního kvalifikačního kola Evropské ligy bosenskému SFK Sarajevo. První utkání vyhrály Liberečanky 3:2. Hraje se na hlavním stadionu od 17 hodin, otevřena bude Severní tribuna a také kotel.
Historický duel U Nisy. Ženy Slovanu odehrají odvetu evropského poháru proti Sarajevu

Historický duel U Nisy. Ženy Slovanu odehrají odvetu evropského poháru proti Sarajevu

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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