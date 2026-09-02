Když miminko nedýchá. Jihlavská nemocnice chystá kurz první pomoci novorozencůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když miminko nedýchá. Jihlavská nemocnice chystá kurz první pomoci novorozencům
V druhém prázdninovém měsíci prošla Jihlavská Drbna změnou vzhledu, naše věrné čtenáře to však neodradilo,...
Všechny složky integrovaného záchranného systému zaměstnávala v úterý navečer nehoda devětačtyřicetiletého...
Tragická byla letos na začátku prázdnin nehoda dvou kamionů u Štoků na Havlíčkobrodsku, kde vyhasly dva...
Poslední službu na směně B odsloužil včera u pelhřimovských profesionálních hasičů Miroslav Čečák. Na...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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