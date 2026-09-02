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Když miminko nedýchá. Jihlavská nemocnice chystá kurz první pomoci novorozencům

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Jihlavská nemocnice pořádá speciální kurz, který se bude věnovat poskytnutí první pomoci novorozencům. Má datum konání 15. září a určitě dobrou zprávou je to, že je pro zájemce z řad veřejnosti zdarma.
Když miminko nedýchá. Jihlavská nemocnice chystá kurz první pomoci novorozencům

Když miminko nedýchá. Jihlavská nemocnice chystá kurz první pomoci novorozencům

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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