Česnek má kromě jedinečné chuti i pozitivní vliv na zdraví, o kterém většina lidí neví

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Česnek má kromě jedinečné chuti i pozitivní vliv na zdraví, o kterém většina lidí nevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česnek je jednou z nejstarších plodin, o které se zmínili již staří Sumerové před více jak 4,5 tisíci lety. Jeho specifická chuť a vlastnosti, které se nejlépe uplatňují v gastronomickém odvětví, jsou známy po celém světě. Kromě toho, že česnek dokáže každému pokrmu dodat jedinečnou chuť, je pro člověka také velice užitečný. Přečtěte si o všech pozitivech i negativech česneku a zjistěte, co všechno může lidskému organismu předat.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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