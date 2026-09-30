Google podal žalobu na EU kvůli otevření Androidu a sdílení dat

Google podal žalobu na EU kvůli otevření Androidu a sdílení datPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google podal žalobu na EU kvůli otevření Androidu a sdílení datZdroj: Grok
Článek byl publikován 30.09.2026 07:00
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