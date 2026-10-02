Jak bydlí Štěpán Benoni: V útulném srubu jako z pohádky chtěl trávit jen volné dny. Pandemie mu však změnila život

Štěpán Benoni si původně pořídil srub na Šumavě jen pro volné dny. Pandemie ale změnila plán i rytmus jeho života.
Diváci si Štěpána Benoniho spojují hlavně se seriály a divadlem. Kromě natáčení vystupoval také ve Studiu Dva, kde hrál například v inscenacích Líbánky na Jadranu nebo Lovci bobrů. Ještě před několika lety, kdy měl práci převážně v Praze, by mu tak asi nepřišlo moc reálné, že bude většinu času trávit mimo město. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili na jeho šumavské bydlení.
Srub měl být únikem, pandemie z něj udělala základnu
Srub na Šumavě si Benoni pořídil s tehdejší manželkou Vladimírou původně jako místo, kam se jezdí vypnout. Představa byla celkem prostá: přijet na víkend, zvolnit, nechat práci aspoň na chvíli za sebou. O trvalém bydlení mimo Prahu tehdy neuvažovali, oba byli pracovně navázaní na hlavní město.
Změna přišla až s pandemií. V rozhovoru pro Novinky herec popsal, že přesun do jižních Čech začal fungovat nečekaně dobře. Na dojíždění do jižních Čech byl zvyklý už z dětství, nicméně se snažil naplánovat si svůj program tak, aby nemusel prosedět v autě několik hodin úplně každý den. „U nás ve vsi máme už i spoustu přátel, což vám velice rychle vytvoří pocit domova. S tímhle stylem života jsem teď velice spokojený,“ pochvaloval si tehdy.
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Na srubu láká klid. Péče už je ale jiná liga
Na Benoniho volbě je zajímavá i méně romantická stránka věci. Srub není jen hezká kulisa mezi stromy. Dřevostavba si žádá pravidelnou péči a herec o tom nemluví nijak vzletně. Pro Marianne Bydlení popsal, že dům bylo potřeba umýt, obrousit a znovu natřít ochranným olejem. Část práce zvládl sám, část provedla odborná firma. A po čase se celý proces musí zopakovat.
Přednosti srubu jsou přitom zřejmé. Dřevo dobře reaguje na teplotu, uvnitř vytváří přirozenou atmosféru a pro mnoho lidí znamená i větší pocit soukromí a blízkost přírody. Jenže majitel musí hlídat fasádu, nátěry i místa, která počasí namáhá nejvíc. Benoni už dříve mluvil také o tom, že u srubů záleží na stáří stavby. Při koupi pro něj proto bylo důležité, že dům měl část přirozeného sedání už za sebou.
Šumava mu přirostla k srdci
Šumava pro Benoniho nakonec není jen místem, kam se jezdí schovat před ruchem Prahy. K přírodě měl blízko už od dětství a během covidu se jeho vztah k místu ještě prohloubil. Tehdy se stal dobrovolným strážcem Národního parku Šumava. Ve volném čase tak pomáhá přímo v terénu a stará se o to, aby se v přírodě dodržovala pravidla. Z obyčejného úniku z města se pro něj zkrátka postupně stal způsob života, který mu vyhovuje.
Mezitím se změnila i jeho osobní situace. Srub si původně pořizoval s tehdejší manželkou Vladimírou, dnes už jsou ale rozvedení. Benoni o tom mluví poměrně věcně a podle jeho slov spolu vycházejí dobře. Na Šumavě tak pokračuje v životě, který si tam během pandemie postupně vybudoval, jen už v trochu jiné životní etapě.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Bydlení Štěpána Benoniho: V útulném srubu chtěl trávit jen volné dny, kvůli covidu však změnil plány byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.