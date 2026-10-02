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Jak bydlí Štěpán Benoni: V útulném srubu jako z pohádky chtěl trávit jen volné dny. Pandemie mu však změnila život

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Štěpán Benoni si původně pořídil srub na Šumavě jen pro volné dny. Pandemie ale změnila plán i rytmus jeho života.
Fotografie Štěpána Benoni

Fotografie Štěpána Benoni

Zdroj: Foto: Nextfoto, Štěpán Benoni, první klapka seriálu ZOO
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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