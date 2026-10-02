Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Záhadné jezero Fundudzi má kolem stovky přítoků, ale žádný odtok. Přesto nepřetéká, podle mýtů z něj nejde nabrat vodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Záhadné jezero Fundudzi v Jihoafrické republice fascinuje vědce zvláštními vlastnostmi vodní hladiny. Nejen mezi místními o něm koluje řada příběhů. Voda v něm prý přesto, že nemá žádný odtok, nikdy nepřetéká. Údajně navíc nejde nabrat do nádob.
Jezero Fundudzi v Jihoafrické republice.

Jezero Fundudzi v Jihoafrické republice.

Zdroj: Wikimedia commons by Ntendeni Razwinani - Own work, CC BY-SA 4.0.jpg
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:08

Reklama
Další články z Ternoviny
Nezlomná Violet: Stevardka přežila Titanic a další dvě lodní katastrofy. Nepomohla ani změna povolání
Nezlomná Violet: Stevardka přežila Titanic a další dvě lodní katastrofy. Nepomohla ani změna povolání
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko

Řada lidí vnímá filmovou komedii o prostitutce a bohatém podnikateli z počátku 90. let, Pretty woman, díky...

Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak
Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak

Z příběhu Josepha Schleifsteina, který jako čtyřletý přežil holocaust v koncentráku Buchenwald díky...

Na autentickém řeckém Skyrosu nás zaskočilo už letiště. Dovolenou nám znepříjemnili zapšklí krajané
Na autentickém řeckém Skyrosu nás zaskočilo už letiště. Dovolenou nám znepříjemnili zapšklí krajané

Na malebném řeckém ostrově Skyros v Egejském moři jsme byli letos poprvé. Kromě letiště nás příjemně i...

Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím
Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím

Herec a pěvec Milan Karpíšek byl vynikajícím operním sólistou. Jednou ovšem kývl na nabídku role sériového...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

Magazín Ternoviny přinášejí dechberoucí příběhy o osobnostech, historii, tajemnu i zajímavostech z celého světa. Čtěte s námi věci, které stojí za to vědět.

Všechny články tohoto autora →
Ternoviny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.