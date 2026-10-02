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Test znalostí o přirozených zdrojích dopaminu: Těchto 10 otázek ukáže, co víte o vlivu potravin na mozek

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Nálada, motivace a soustředění – to vše ovlivňuje dopamin, mozková chemická látka, jejíž hladinu dokážete ovlivnit i tím, co máte na talíři. Jenže víte skutečně, které potraviny patří mezi přirozené zdroje dopaminu a proč?
Fotografie čokolády

Fotografie čokolády

Zdroj: Foto: Francesc Fort / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, čokoláda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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