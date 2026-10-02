Pařez na zahradě dokáže přežít strom o 50 let: s vrtačkou a močovinou ho změkčíte během několika týdnů

Pařez na zahradě dokáže přežít strom o 50 let: s vrtačkou a močovinou ho změkčíte během několika týdnůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pařez na zahradě dokáže přežít strom o 50 let: s vrtačkou a močovinou ho změkčíte během několika týdnůZdroj: Foto: Dietmar Rabich - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 02.10.2026 06:18
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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