Tajný trumf švédských kaváren: upeč si mazarin jako pravá Seveřanka!

Ikonický sladký koláček najdeš v téměř každé švédské kavárně nebo pekařství. Na první pohled působí nenápadně, jsou to malé oválné košíčky zalité bílou polevou. Jakmile se ale do jednoho zakousneš, pochopíš, proč si ho Švédové tak střeží. Kombinace máslového těsta a bohaté náplně z mletých mandlí totiž vytváří neodolatelný zážitek, který pohladí nejen po duši nejen v podzimních dnech.
Původ mazarinu je obestřen tajemstvím
Nejrozšířenější historická teorie uvádí, že dezert nese jméno po kardinálu Julesi Mazarinovi. Tenhle italský diplomat působil jako první ministr Francie po kardinálu Richelieu a de facto vládl v době mládí krále Ludvíka XIV.
Kardinál Mazarin byl známý milovník luxusu, umění a dobrého jídla. Do Francie z rodné Itálie aktivně přivezl a rozšířil tamní cukrářské postupy, práci s mandlovým těstem a těstoviny.
Ačkoliv má dezert kořeny v italsko-francouzské cukrařině 17. století, jeho skutečnou domovinou se stalo Švédsko. Skandinávští pekaři převzali recepturu a upravili ji do podoby malých, typicky oválných košíčků plněných frangipanem (máslo, cukr, vejce, mleté mandle). Mazarin se postupně stal základním pilířem švédského rituálu fika, což je společenské posezení u kávy a sladkého.
Ve Švédsku má mazarin dokonce svůj vlastní svátek. Slaví se 10. ledna a říká se mu Mazarinens dag. A pokud ti klasický oválný košíček nestačí, Švédové znají i celou řadu variant! Existuje například Rosa Mazarin s růžovou polevou s příchutí malin, nebo Mazarintårta, což je velká dortová verze stejného koláče. Klasický tvar v kovových oválných formičkách však zůstává absolutní srdcovkou.
Mazarin má nezaměnitelný vzhled... A chuť vlastně taky.
Recept na lahodný švédský mazarin
Chceš si tuhle švédskou dobrotu upéct doma? Příprava je jednodušší, než se zdá!
Co potřebuješ: 200 g hladké mouky, 120 g studeného másla, 50 g moučkového cukru, žloutek, 150 g mletých blanšírovaných mandlí, 100 g změklého másla, 100 g krupicového cukru, 2 vejce, lžičku mandlového extraktu, 150 g moučkového cukru, 2–3 lžíce vody nebo citrónové šťávy
Jak na to?
- Z mouky, studeného másla, cukru a žloutku vypracuj hladké těsto. Zabal ho do fólie a dej na 30 minut odpočinout do lednice.
- Mezitím si připrav náplň. Utři změklé máslo s cukrem do pěny, postupně zašlehej vejce, mleté mandle a mandlový extrakt.
- Odpočinuté těsto rozválej a vylož jím vymazané oválné formičky (případně použij košíčky na muffiny).
- Do těsta rozděl mandlovou náplň naplněnou zhruba do ¾ výšky formičky.
- Peč v předehřáté troubě na 175 °C přibližně 15–20 minut dozlatova.
- Po upečení nech košíčky úplně vychladnout.
- Nakonec smíchej moučkový cukr s kapkou vody nebo citrónové šťávy a vršky koláčků potři do hladka bílou polevou.
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Autor článku: redakce
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