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Tajný trumf švédských kaváren: upeč si mazarin jako pravá Seveřanka!

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Křehké těstíčko, nadýchaná mandlová náplň a sladká lesklá poleva. Pokud hledáš nápad na u nás netradiční dezert, švédská klasika mazarin je přesně pro tebe.
Tenhle severský dezertík zvládneš i sama doma!

Tenhle severský dezertík zvládneš i sama doma!

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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