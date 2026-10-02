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Halina Pawlowská přiznala vážné zdravotní problémy. Bolestí se potí i několikrát denně

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Spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská se potýká s bolestmi, které jí komplikují delší stání. Na nedávné společenské akci se proto opakovaně opírala o stůl a využívala možnosti si sednout. Podle svého vyjádření pro Expres.cz se její stav už během několika dnů začal zlepšovat.
Halina Pawlowská přiznala vážné zdravotní problémy. Bolestí se potí i několikrát denně

Halina Pawlowská přiznala vážné zdravotní problémy. Bolestí se potí i několikrát denně

Zdroj: nextfoto
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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