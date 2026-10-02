Experti označili 1 nejhorší barvu oblečení pro ženy po 50. Nosí ji většina Češek

Visí skoro v každé české skříni a spousta žen po ní sáhne pokaždé, když neví, co na sebe. Působí elegantně, skvrna se na ní neztratí jen tak a zdá se, že s ní nejde nic zkazit. Stylistky ale upozorňují, že po padesátce umí na špatném místě ubrat obličeji svěžest. Vyhazovat ji přitom nemusíte.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Česká jistota číslo jedna
Řeč je o černé. Přesné číslo, kolik Češek ji nosí, nikdo nespočítal, ale mezi barvami oblečení u nás dlouhodobě vede. Průzkum módního vyhledávače Glami z roku 2018 ukázal, že právě v černé Češi nakupovali oblečení i obuv nejčastěji.
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Módní magazíny ji proto s nadsázkou označují za tichou uniformu českých ulic. Jenže co v pětadvaceti fungovalo samo, chce po padesátce trochu promyslet.
Foto: Freepik.com Proč černá u obličeje přidává roky
Kolem padesátky se pleť mění. Ztrácí jas a pod očima se usazují stíny. Řada žen navíc postupně šediví, takže kontrast mezi vlasy, pletí a černou látkou je najednou mnohem ostřejší než dřív.
Tmavá látka světlo spolkne a nic z něj nevrátí zpátky na tvář. Kruhy pod očima a drobné vrásky kolem úst tak vystoupí víc, než by musely, a obličej působí unaveně a přísně. Nejvíc to platí u věcí, které máte přímo pod bradou, jako je černý rolák, tričko nebo halenka.
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Stylistky se shodují, že černou stačí přesunout níž, dál od obličeje. Černé džíny, úzká sukně nebo dlouhý zimní kabát dál udělají přesně to, proč je máte rády, protože postavu zeštíhlí a protáhnou.
Foto: Freepik.com Co si vzít blíž k obličeji
Nahoru patří světlejší nebo živější odstíny, které tváři vrátí trochu světla. Může to být korálová halenka, chrpově modrý svetr nebo košile v teplé meruňkové barvě.
Když se oblíbeného černého svetru vzdát nechcete, oddělte ho od obličeje. Pomůže barevný šátek, světlý límeček košile vykukující zpod svetru nebo výstřih do V, díky kterému se mezi látku a bradu vejde pruh pleti. Obličej pak hned působí jasněji.
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Pravidlo neplatí pro každou. Ženám s tmavými vlasy a tmavýma očima může černá slušet i po padesátce. Naopak světlé blondýnky se světlou pletí a modrýma očima se v ní snadno ztratí, a to v jakémkoli věku.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.nespechej.cz/clanky/toto-je-nejhorsi-barva-obleceni-pro-zeny-pro-padesatce-ceske-seniorky-ji-nosi-porad-20260809-9737.html, https://www.fajnstyl.cz/clanek/modni-tragedie-ktere-se-dopousteji-kazda-druha-ceska-v-tomhle-budete-vypadat-jako-vlastni-tchyne, https://www.ireceptar.cz/hobby/strihy-obleceni-pridavajici-kila/, https://www.relaxeo.cz/prodavacka-v-second-handu-prozradila-co-cesky-60-kupuji-nejcasteji-dela-je-to-o-10-let-starsi/, https://www.marieclaire.cz/cerna-valcuje-nakupy-obleceni-doplnku-jsme-proto-nudnym-narodem, https://www.e15.cz/magazin/proc-je-cerna-barva-nejpopularnejsi-1025970, http://www.hanaoliverius.cz/tipy-stylistky-obleceni-pro-starsi-damy/