Chytrá televize může sledovat, co si pouštíte. Které souhlasy zkontrolovat

Chytrá televize může pomocí rozpoznávání obsahu zjišťovat, které pořady sledujete. Vypnutí personalizovaných reklam přitom nemusí vypnout samotný sběr. U Samsungu a LG se vyplatí zkontrolovat souhlasy i samostatné nastavení sledovacích funkcí.
Večer zapnete film, při prvním spuštění nové televize jste ale možná jen rychle potvrdili obrazovku se souhlasy. Mezi podmínkami pro používání aplikací mohou být i dobrovolné volby pro práci s údaji o sledování. Televizor potom slouží nejen k přehrávání obrazu: může také rozpoznávat jeho obsah.
Rozhodující je najít volbu pro informace o sledovaných pořadech. Položka věnovaná reklamě může řešit jen to, jak se reklamy vybírají nebo kde se zobrazují. Porovnali jsme české návody pro Samsung Q80D a prostředí LG webOS 24 a oddělili kroky, které se při rychlém průchodu nabídkou snadno zamění.
ACR rozpoznává obsah, nemusí ukládat celý pořad
Zkratka ACR znamená automatické rozpoznávání obsahu. Princip připomíná aplikaci, která pozná písničku podle krátké ukázky: z obsahu vzniká charakteristický otisk, který lze porovnat s databází. Neznamená to automaticky, že výrobce pořizuje souvislý videozáznam vašeho televizního večera.
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Samsung ve vysvětlení pro americké zákazníky uvádí, že při dobrovolně zapnutých Viewing Information Services může získávat historii pořadů, dobu sledování, identifikátory televizoru a IP adresu. Zároveň výslovně říká, že zobrazovaný obsah nenahrává ani nesleduje. Souhlas s ACR lze odvolat v nastavení. Americká stránka ovšem není návodem k přesnému českému překladu nabídky.
Na téma upozornil také britský
Which? v článku z 24. září 2026. Pro českého majitele televize je podstatné ověřit konkrétní model, verzi systému a skutečně nabídnuté souhlasy, nikoli mechanicky přebírat zahraniční cestu přes nabídku. Tři různé volby: sběr, personalizace a zobrazení reklamy
Rozdíl dobře ukazuje česká příručka LG. Live Plus poskytuje informace spojené se sledovaným programem a umožňuje interakci s obsahem. Samostatná „Živá reklama“ pouze odstraňuje reklamy z této služby. V další části nabídky je „Omezit sledování AD“, které se týká personalizované reklamy.
V nastavení LG se Live Plus vypíná, zatímco volba Omezit sledování AD se zapíná. Ilustrační fotografie ovladače.
Z porovnání těchto popisů plyne praktické pravidlo: pokud chcete omezit rozpoznávání pořadů, nestačí sledovat, zda z obrazovky zmizel reklamní pruh. Vypněte příslušnou službu pro sledované pořady a zvlášť upravte reklamní souhlasy. Klidnější obrazovka sama nepotvrzuje menší sběr dat.
Co chcete změnit Na jakou volbu se zaměřit Co z ní nelze vyvozovat Rozpoznávání sledovaného obsahu Samsung: souhlas s Viewing Information Services, pokud jej televizor nabízí. LG: Live Plus a související souhlasy. Vypnutí této funkce neřeší automaticky všechny údaje z aplikací a ostatních služeb. Personalizaci reklamy Samsung: samostatný souhlas s reklamou podle zájmů. LG: Omezit sledování AD. Omezení personalizace samo není potvrzením, že je vypnuté ACR. Reklamy uvnitř Live Plus LG: Živá reklama. Vypnutí reklamy není totéž jako vypnutí celé služby Live Plus.
Podobně opatrně zacházejte s položkou „Resetovat AD ID“. LG uvádí, že po resetu se informace o zájmech uživatele nově shromažďují. Reset tedy není vypínač: pro omezení personalizace hledejte omezující volbu, pro rozpoznávání pořadů nastavení příslušné služby.
Samsung Q80D: začněte u souhlasů Smart Hub
Jako konkrétní český příklad jsme zvolili
Samsung QE55Q80DATXXH, řadu Q80D z roku 2024. Česká uživatelská příručka dostupná na stránce podpory uvádí následující cestu: Otevřete domovskou obrazovku a navigační nabídku vlevo. Zvolte Nastavení → Všechna nastavení. Otevřete Všeobecné informace a ochrana osobních údajů → Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Projděte jednotlivé souhlasy. Pokud najdete Viewing Information Services, odvolejte souhlas s touto službou. Samostatně zkontrolujte souhlas s reklamou podle zájmů, označovanou anglicky Interest-Based Advertising, a změnu potvrďte.
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Příručka uvádí také položku „Volby ohledně soukromí“. Přesné názvy jednotlivých dobrovolných souhlasů ani jejich přítomnost pro každou zemi však negarantuje. Ověřená je uvedená cesta k podmínkám; jestli a pod jakým českým názvem váš přístroj nabízí ACR, zjistíte z textu souhlasu přímo na obrazovce. Nabídka se může lišit po aktualizaci systému.
Nepoužívejte jako první krok „Obnovit Smart Hub“. Návod tuto možnost spojuje se zrušením souhlasu se závaznými podmínkami platformy a s resetem jejího nastavení. Pro omezení dobrovolného rozpoznávání obsahu potřebujete najít konkrétní souhlas, nikoli plošně rušit podmínky pro používání chytrých služeb.
LG C4 s webOS 24: Live Plus vypnout, omezení reklamy zapnout
Česká nabídka LG zahrnuje model
OLED55C44LA z řady C4, u něhož výrobce uvádí webOS 24. V české příručce tohoto systému jsou kroky rozdělené mezi dvě části nastavení: Pro Live Plus otevřete Všechna nastavení → Obecné → Systém → Další nastavení. Pokud je Live Plus dostupné, přepněte je na Vypnuto. Samotné vypnutí „Živé reklamy“ má podle příručky užší účel. Pro reklamní volby přejděte do Všechna nastavení → Podpora → Ochrana osobních údajů a podmínky → Inzerce. „Omezit sledování AD“ nastavte na Zap. Ve stejné části ochrany soukromí otevřete Uživatelské smlouvy a přečtěte souhlasy vztahující se k informacím o sledování.
Směr přepínačů je odlišný: službu Live Plus vypínáte, omezení reklamního sledování zapínáte. Příručka upozorňuje, že konfigurovatelné položky závisí na modelu a některé modely Live Plus nepodporují. Postup je ověřený z dokumentace webOS 24, nejde o náš test fyzického televizoru. U přístroje s novější verzí webOS vyhledejte odpovídající příručku v televizi.
Nabídka chytrých televizorů se liší podle modelu a verze systému. Archivní snímek LG z roku 2011 neukazuje popisovaný model C4.
LG navíc popisuje možnost „Odstranit informace o sledování“ v části „Odstranit moje osobní údaje“. Tím lze odstranit již shromážděné informace ze serveru. Jde o jiný krok než omezení budoucího sběru; samotné smazání historie nenahrazuje změnu souhlasů.
Set-top box ani odhlášení účtu nejsou náhradou za kontrolu
Externí zdroj obrazu nemusí ACR obejít.
Výzkum televizorů Samsung a LG z roku 2024 v britském a americkém prostředí zaznamenal komunikaci související s ACR i při přehrávání přes HDMI. Samotné odhlášení účtu ji zásadně nezměnilo. Po odmítnutí sledovacích a reklamních voleb autoři na zkoumaných přístrojích komunikaci s identifikovanými ACR doménami nepozorovali. Výsledek se týká jejich sestavy a nastavení, není potvrzením všech dnešních českých modelů.
Vypnutí ACR také neznamená, že přestanou zpracovávat údaje streamovací aplikace, do kterých jste přihlášeni. Jejich nastavení soukromí řešte samostatně. Stejně samostatné jsou obrazové funkce: například
vyhlazování pohybu, kvůli kterému film působí jako telenovela, patří do nastavení obrazu.
Chcete-li zabránit síťovému odesílání údajů přímo z televizoru, můžete jej odpojit od internetu, tedy od Wi-Fi i kabelové sítě. Počítejte ale se ztrátou jeho online funkcí. Pokud chcete streamování zachovat, projděte nejprve dobrovolné souhlasy; problémy s přehráváním pak řešte odděleně, například kontrolou
umístění routeru a domácí Wi-Fi.
Při příštím zapnutí si proto otevřete souhlasy místo dalšího plošného potvrzení. Zkontrolujte, kterou službu jednotlivá volba řídí, změnu uložte a znovu otevřete její nastavení. U televizoru, kde položku nenajdete, vyhledejte nápovědu pro přesné označení modelu a aktuální systém.