Chytrá televize může sledovat, co si pouštíte. Které souhlasy zkontrolovat

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Ruka s dálkovým ovladačem, dívka a rozostřená televize v pozadí.

Ruka s dálkovým ovladačem, dívka a rozostřená televize v pozadí.

Zdroj: Nenad Stojkovic / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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