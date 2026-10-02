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Proč domácí násilí pořád existuje. A proč se může týkat i ženy, u které by tě to nikdy nenapadlo

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Má dobrou práci, vlastní peníze, kamarádky a na Instagramu nevypadá vyděšeně. Právě proto okolí často vůbec nenapadne, že doma může žít ve strachu. Domácí násilí nemá jeden sociální profil a nezačíná vždy fackou. Někdy se skládá z desítek malých omezení, která jednoho dne přestanou být malá.
Proč domácí násilí pořád existuje. A proč se může týkat i ženy, u které by tě to nikdy nenapadlo

Proč domácí násilí pořád existuje. A proč se může týkat i ženy, u které by tě to nikdy nenapadlo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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