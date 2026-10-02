Proč domácí násilí pořád existuje. A proč se může týkat i ženy, u které by tě to nikdy nenapadlo

Domácí násilí není hádka, která zašla příliš daleko
Páry se hádají. Lidé někdy křičí, řeknou něco ošklivého nebo udělají věc, které později litují. Samotný konflikt proto ještě automaticky neznamená domácí násilí.
Rozdíl bývá především v moci a kontrole. Jeden člověk postupně získává stále větší vliv nad tím, kam druhý chodí, s kým se stýká, jak zachází s penězi, co si obléká, komu píše nebo jak má reagovat, aby „byl doma klid“.
Fyzické napadení může být součástí domácího násilí, ale rozhodně není jedinou formou. Patří sem i psychické ponižování, vyhrožování, sexuální nátlak, ekonomická kontrola, sledování telefonu nebo izolování od lidí, kteří by mohli nabídnout jiný pohled na situaci.
Začátek většinou nevypadá jako začátek násilného vztahu
Kdyby se nový partner při druhém rande zeptal na heslo k telefonu, zakázal ti kamarádky, sebral výplatu a oznámil, že odteď rozhoduje o všem, pravděpodobně by vztah neměl dlouhou budoucnost.
Kontrola se ale často rozšiřuje postupně. Nejdřív může vypadat jako intenzivní zájem. „Napiš mi, až dorazíš.“ Potom jako žárlivost, která má být důkazem lásky. Později se z otázky „s kým jdeš?“ stane problém pokaždé, když chceš někam jít bez partnera.
Jednotlivé situace mohou samy o sobě působit vysvětlitelně. Teprve jejich opakování vytvoří prostředí, ve kterém jeden člověk stále více upravuje vlastní život, aby se vyhnul reakci toho druhého.
Proč prostě neodejde?
Tahle otázka zní logicky zejména člověku, který stojí mimo vztah. Zevnitř ale může být situace úplně jiná.
Oběť se může bát, co se stane po odchodu. Může mít společné děti, hypotéku, omezený přístup k penězům nebo pocit, že nemá kam jít. Partner může střídat násilné či kontrolující chování s omluvami, klidem a sliby, že tentokrát už bude všechno jiné.
Do toho vstupuje stud. Přiznat blízkým, že vztah, který ještě před rokem vypadal skvěle, je ve skutečnosti nebezpečný, může být velmi těžké. Ještě těžší to může být pro někoho, kdo je okolím vnímán jako silný, schopný a samostatný člověk.
Právě proto není otázka „proč neodešla?“ příliš užitečná. Mnohem důležitější je zjistit, co jí v bezpečném odchodu brání.
Vzdělání, peníze ani kariéra nejsou očkování proti násilí
Domácí násilí se může týkat lidí různého věku, vzdělání, příjmu i společenského postavení. Představa „mně by se to nestalo“ často stojí na dojmu, že oběť musela být od začátku slabá, závislá nebo naivní.
Jenže manipulace nepotřebuje hloupého člověka. Potřebuje vztah, emoce, čas a možnost postupně posouvat hranice.
Žena může řídit firmu, vyjednávat milionové kontrakty a současně doma velmi pečlivě sledovat tón vlastního hlasu, protože ví, co se stane, pokud partner získá pocit, že mu odporuje.
Schopnost fungovat v jedné části života neznamená automatickou odolnost proti násilí v intimním vztahu.
Okolí často dlouho nic nevidí
Násilný partner se nemusí chovat stejně před svědky jako doma. Může být okouzlující, společenský, úspěšný a dokonale zdvořilý k lidem, jejichž mínění je pro něj důležité.
Také oběť nemusí chtít nic prozradit. Může partnerovo chování omlouvat, schovávat modřiny, rušit schůzky nebo se postupně přestat objevovat tam, kam dříve chodila.
Varovným signálem může být právě změna. Kamarádka začne být nezvykle nervózní, stále kontroluje telefon, přestává chodit na společné aktivity, potřebuje partnerovo svolení nebo se její svět postupně zmenšuje.
Žádný z těchto znaků sám o sobě nic nedokazuje. V kombinaci ale může být důvodem zeptat se, jestli je opravdu v pořádku.
Pomoc není výslech
Pokud máš o někoho strach, nejhorší strategií bývá postavit ho ke zdi větou „okamžitě od něj odejdi“. I dobře míněný tlak může člověka zatlačit do obrany nebo ho ještě víc izolovat.
Užitečnější může být klidná konkrétní otázka: „Všimla jsem si, že poslední dobou působíš vystrašeně, když ti volá. Jsi doma v bezpečí?“ Potom poslouchej a nesnaž se rozhodnout celý život druhého člověka během jednoho rozhovoru.
Pokud pomoc odmítne, nemusí to znamenat, že ji nikdy nebude chtít. Můžeš dát jasně najevo, že jsi dostupná i později a že nebudeš soudit ani vyčítat.
Mezinárodní den nenásilí nestačí na jeden den
Na 2. října připadá Mezinárodní den nenásilí. U domácího násilí ale nejde jen o viditelné útoky, které společnost snadno označí za nepřijatelné. Důležitější bývá všimnout si toho, co se děje dlouho před nimi.
Člověk by se ve vlastním vztahu neměl bát reakce partnera, žádat o svolení ke kontaktu s přáteli, odevzdávat kontrolu nad vlastními penězi ani upravovat celý život podle toho, jak zabránit příštímu výbuchu.
Láska samozřejmě přináší kompromisy. Strach z druhého člověka ale kompromis není.
Pokud jsi v bezprostředním nebezpečí, volej Policii ČR na čísle 158 nebo evropskou tísňovou linku 112. Bezplatná nonstop Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí je dostupná na čísle 116 006. Pokud se bojíš, že partner sleduje telefon nebo historii prohlížení, hledej pomoc z bezpečného zařízení.
Upozornění: Text je obecný informační přehled. Bezpečný postup se u domácího násilí liší podle konkrétní situace a přímá konfrontace násilného partnera může v některých případech riziko zvýšit. Specializované organizace mohou pomoci sestavit individuální bezpečnostní plán.
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Zdroje: World Health Organization – Violence against women [1], UN Women – Facts and figures: Ending violence against women [2], Bílý kruh bezpečí – Linka 116 006 [3]. IMG AI GENERATED