Chytrá baterie Parkside nereagovala na tlačítko: místo reklamace na 30 dní pomohla minutová aktualizace

Návod k akumulátoru PAPS 204 A1 popisuje chování indikace jednoznačně: po stisku tlačítka se rozsvítí jedna až tři diody, přičemž tři zelené znamenají plné nabití, dvě zelené částečné a jedna červená výzvu k dobití. Když se místo toho nestane nic nebo dioda bliká mimo jakýkoli popsaný vzorec, vypadá to na vadné články nebo poškozený obvod. Uživatel v takové situaci obvykle hledá účtenku a počítá, kolik času mu zbývá do konce záruky.
V čem se PAPS 204 A1 liší od klasické baterie PAP 20 B3
Běžný 4Ah akupack PAP 20 B3 nemá Bluetooth ani firmware, takže v něm není co aktualizovat. Jeho stav se dá číst jen z diod a pokud nefungují, je závada téměř jistě fyzická.
Chytrá verze PAPS 204 A1 má oproti tomu bezdrátové připojení a software, který se dá měnit. Tím vzniká stav, se kterým uživatel klasické baterie nikdy nepřijde do kontaktu: články i elektronika jsou v pořádku, ale indikační vrstva hlásí poruchu, jež reálně neexistuje. Symptom přitom napodobuje hardwarovou závadu naprosto přesvědčivě.
Pět sekund na tlačítku a aplikace sama nabídne novou verzi firmwaru
Celý zásah se odehrál ve třech krocích. Nejdřív bylo potřeba zapnout v telefonu Bluetooth a povolit aplikaci přístup k poloze, bez kterého párování neproběhne. Potom přišlo podržení tlačítka na baterii přibližně pět sekund, dokud nezůstala svítit jen prostřední dioda, což je signál aktivovaného párovacího režimu. Nakonec se v aplikaci PARKSIDE zvolí přidání zařízení, vybere se nalezený akumulátor a spojení se potvrdí.
Ihned po spárování aplikace sama nabídla aktualizaci firmwaru a po jejím dokončení se indikace vrátila k chování popsanému v návodu. Celý postup zabral řádově minuty.
Spojení Bluetooth Low Energy je citlivé na vzdálenost, rušení i nastavení telefonu, takže aktualizace nemusí projít hned napoprvé. Druhý pokus není důvod baterii odepsat.
Co projít doma, než reklamaci pošlete na adresu HECHT MOTORS
Než akupack zabalíte do krabice, vyplatí se postupovat od nejbanálnější možnosti. Nejdřív ověřte, že baterie není jen vybitá, a nasaďte ji na kompatibilní nabíječku. Pak aktivujte podržením tlačítka Bluetooth a v telefonu zkontrolujte, že je zapnuté a že má aplikace povolenou polohu. Následně baterii spárujte s aplikací PARKSIDE, projděte její nabídky a případnou aktualizaci spusťte. Když se párování opakovaně nedaří, odeberte zařízení z aplikace a přidejte ho znovu.
Teprve když nezabere ani jeden z těchto kroků, má smysl servis. Reklamační trasa vede v Česku přes HECHT MOTORS, buď osobně v prodejně, nebo e-mailem na prijemoprav@hecht.cz, a zákonná lhůta na vyřízení je nejvýš 30 dní. Mezi minutami u telefonu a měsícem bez nástroje je rozdíl, který sám o sobě opravňuje zkusit aplikaci jako první.
Čtyři režimy v aplikaci a jedna vrstva navíc, která může selhat
Řada PARKSIDE Performance staví na vyšším výkonu a připojení k telefonu. Aplikace umožňuje přepínat mezi režimy Performance, Balanced, Eco a Expert, sledovat stav článků a spravovat víc zařízení současně. Pro kohokoli, kdo systém X20V Team používá intenzivně, je to přidaná hodnota, kterou klasický akupack nabídnout neumí.
Slabé místo je v dokumentaci. Výrobce mezi kroky pro odstraňování závad scénář s nefunkční indikací a zastaralým firmwarem výslovně neuvádí a sekce s častými dotazy v aplikaci se věnuje Bluetooth, poloze a limitům zařízení. Pokyn zkontrolovat při nesvítících diodách verzi firmwaru tam uživatel nenajde, přitom právě ten problém vyřešil.
Kdo chce od baterie jen spolehlivý zdroj energie bez párování a aktualizací, vystačí si s řadou PAP 20 B3. Nabíjecí čas i fyzická kompatibilita se systémem X20V Team jsou u obou 4Ah variant prakticky stejné.