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Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!

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Přemýšlíte o koupi nového telefonu nebo disku? Možná byste neměli váhat. V tomto díle probíráme masivní zdražování operačních pamětí a úložišť, které zasáhne celek trhu....
Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!

Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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