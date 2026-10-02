Víčka od PET lahví místo do koše: slepená k sobě udělají květináč, u kulatého posuňte patra o půl víčka

Z víček se dají skládat zahradní chodníčky, stínidla na lampy, krmítka, obrazy na zeď i mozaiky. Obal na květináč je z téhle nabídky nejpřístupnější, protože se na něm nic nevrtá ani nešije a celý drží jen na lepidle. Slib, že je hotový za pár minut, ale platí nanejvýš pro poslední krok, tedy pro slepení stěny s dnem. Samotná stěna se skládá patro po patru z velkého množství víček, která se lepí jedno po druhém k sobě, a to čas zabere.
Nářadí se vejde do jedné zásuvky, horší je nasbírat dost víček
Potřebujete lepicí pistoli nebo obyčejné lepidlo, nůžky či nůž, kružítko, tužku, metr a kus kartonu. Nic z toho nemusíte kupovat kvůli jedinému výrobku a nic z toho nerozhoduje o tom, jak bude květináč vypadat.
Rozhoduje zásoba víček. Návod počítá s tím, že jich máte spoustu, a právě to je na celé věci nejpomalejší část, protože jedna domácnost jich za týden nastřádá jen hrstku. Vyplatí se sbírat do zásoby a teprve pak začít lepit. Barvy si vybíráte podle toho, co máte: jednobarevná verze působí uhlazeně, směsice odstínů hravě, a kdo si víčka předem roztřídí, může skládat geometrické nebo květinové vzory.
Půdorys narýsujte dřív, než sáhnete po lepidle
Na stůl položte karton a kružítkem nebo pravítkem si na něj narýsujte půdorys budoucího květináče. Tvar je na vás, funguje kruh, ovál, čtverec, obdélník i trojúhelník, a stejně volná je i výška. Právě proto má smysl rýsovat, a ne odhadovat: tvar, který si na kartonu nakreslíte, vám určí každé další patro.
Do rozměru započítejte rostlinu i s běžným plastovým květináčem, ve kterém je zasazená, a k tomu misku, která půjde na dno. Když změříte jen samotnou rostlinu, hotový košík na ni nakonec nenasadíte. Co návod neřeší, je osud kartonu: slouží jako šablona, na které se víčka skládají, a jestli z výrobku nakonec zmizí, nebo zůstane schovaný v základně, si každý vyřeší po svém.
Proč se u kulatého květináče každé patro posouvá
Po obvodu narýsované čáry začněte skládat víčka dnem dolů, jedno vedle druhého, a lepicí pistolí je spojujte k sobě. Jakmile je první kruh nebo čtverec hotový, uděláte úplně stejně další patro a pak další.
Hotová patra se na sebe skládají a lepí. U kulaté verze posuňte každé následující patro o půl víčka proti tomu předchozímu, aby stěna nebyla hladká a vznikla na ní plastická mozaika. Pokud jdete po barevném vzoru, musíte jednotlivá víčka sestavovat pečlivěji, protože v okamžiku, kdy je patro slepené, už se s pořadím nedá hnout.
Do hotového košíku patří ještě miska, jinak zálivka skončí na zemi
Dno vyrobíte stejnou technikou: víčka poskládáte k sobě uvnitř narýsovaného obrazce a slepíte. Obě části pak spojíte dohromady a zafixujete lepidlem. Kdo chce, přidá z libovolného počtu víček ještě nožičky.
Pak přijde na řadu rostlina. Je-li květináč vyšší než ona, vypodložte ji uříznutou PET lahví nebo barelem, ať vykukuje ven. Zasadit ji můžete i přímo do plastové lahve, v tom případě ale udělejte do jejího dna několik otvorů. Na dno plastového košíku nakonec vložte misku, aby voda ze zálivky neprotékala na podlahu.