Titanové hodinky se safírovým sklem za 14 990 Kč: Amazfit podlézá Garmin o 3 800 Kč, Spotify ale nenabídne

Cheetah 2 Ultra stojí 14 990 Kč a materiálově míří výš, než je v téhle cenovce zvykem. Titan třídy 5 je na rámu, zadním krytu i šasi, zbytek pouzdra tvoří polymer, takže hodinky zůstávají sportovně lehké a přitom snášejí oděr o kámen. Safírové sklo řeší škrábance, které běžné tvrzené sklo na trailech nasbírá během několika týdnů.
Šest satelitních systémů a 64 GB úložiště pod 1,5palcovým displejem
Displej má průměr 3,8 cm, tedy 1,5 palce, a rozlišení 480 × 480 pixelů, což je hustota, při které se na mapě rozliší i tenké cesty. Režim always-on je volitelný, a jak bude vidět dál, právě on rozhoduje o tom, jak dlouho hodinky vydrží.
Úložiště 64 GB je na sportovní hodinky velkorysé: vejdou se do něj offline mapy, hudba i tréninkové plány, takže telefon může zůstat doma. Dvoupásmové GNSS pracuje se šesti satelitními systémy a výrobce s ním slibuje přesnou polohu i pod korunami stromů. Zůstává to slib z produktového listu, nezávislé měření k dispozici není.
V balení jsou dva řemínky, silikonový a nylonový, takže přechod mezi závodem a kanceláří nevyžaduje dokupovat příslušenství. Vodotěsnost 5 ATM pokryje plavání, déšť i sníh, na potápění hodinky profilované nejsou.
Z 30 dní zbude 33 hodin, jakmile zapnete mapy a navigaci
Třicetidenní výdrž Amazfit uvádí pro režim, který sám nazývá typickým použitím. Znamená to statický ciferník a měření tepu jednou za pět minut, k tomu 200 probuzení displeje zápěstím a 150 notifikací denně. Do téhle kalkulace se vejdou ještě tři hovory a pět minut aktivního displeje za den, ale už ne mapy, navigace ani always-on displej.
Jakmile hodinky použijete na to, k čemu jsou prodávané, čísla se posunou o řád: v režimu Trail Running s mapami a GNSS udává výrobce 33 hodin. Na víkendové ultra to znamená nabíjet v pátek večer. Běžné nošení s notifikacemi, hlasovým asistentem a častějším měřením tepu vychází na 10 až 14 dní, tedy na třetinu až necelou polovinu inzerované hodnoty. Kolik ubere always-on displej, Amazfit neuvádí vůbec, a to je u funkce, kterou si zapne velká část uživatelů, nepříjemná mezera.
Levnější Cheetah 2 Pro slibuje ve stejném laboratorním režimu 20 dní a stojí 11 290 Kč, přičemž je skladem s odesláním ve většině případů ihned.
Garmin je o 3 800 Kč dražší, zato mapu ovládáte prstem
Nejbližší srovnatelný soupeř je Garmin Forerunner 970, který na český trh vstoupil 21. 5. 2025 s doporučenou cenou 18 790 Kč. Rozdíl 3 800 Kč je citelný a za cenu Amazfitu dostanete u Garminu polymerové pouzdro místo titanu. Garmin ovšem k hodinkám přidává voucher na podrobné turistické mapy České republiky, kdežto Amazfit pracuje s importovanými podklady z OpenStreetMap.
Praktický rozdíl je v tom, jak se s mapou zachází. Na Cheetah 2 Ultra nejde vybrat bod přímo v offline mapě a nechat hodinky spočítat trasu, navigaci musíte připravit jako nahraný soubor trasy. Funkce straight line back vás dovede zpátky vzdušnou čarou, ne po cestě, což v členitém terénu ukazuje směr, ale nikoliv cestu. Pro trailaře, který je zvyklý ťuknout do mapy a vyrazit, je to zhoršení, a část ušetřených 3 800 Kč se tím vrací zpátky.
Zepp OS proti Connect IQ: hudební aplikace třetích stran chybí
Garmin má Connect IQ Store s tisíci aplikací, ciferníků a hudebních integrací. Zepp OS má vlastní vývojářskou platformu, ale hudební aplikace třetích stran, Spotify včetně, do hodinek nainstalovat nejde. Kdo si při ranním běhu pouští podcasty ze zápěstí, s Cheetah 2 Ultra tuhle možnost nemá.
Amazfit na produktových stránkách slibuje odpovídání na zprávy ve WhatsApp hlasem přímo z hodinek. Přepis hlasu na text a příjem obrázkových zpráv ale vyžaduje Android 7 a vyšší. Majitelé iPhonu obcházejí omezení Applu přes službu Zepp Messenger postavenou na Beeperu, což funguje, jenže nejde o nativní řešení a vyžaduje to další nastavování.
Platby přes NFC pomocí Zepp Pay jsou v Česku oficiálně podporované, výrobce ale na veřejných stránkách přehledný seznam spolupracujících českých bank neuvádí. Jako záložní cesta funguje služba Curve, takže majitel karty od menší banky by si kompatibilitu měl ověřit před nákupem. Nezávislý test navigace Cheetah 2 Ultra v českých horách zatím nikdo nezveřejnil.