V těchto znameních se rodí lidé s nejčistším srdcem a nejkrásnější duší

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Zvěrokruh můžeme vnímat jako symbolickou mapu lidských povah. A právě na jeho samém konci objevíme dvě znamení s mimořádně čistou duší – Ryby a Vodnáře. V tradiční symbolice jejich postavení naznačuje, že si prošla kompletním spektrem zkušeností a získala nadhled, který jiným znamením chybí.
Zatímco Ryby přinášejí bezbřehý soucit a hluboké emoce, Vodnář nabízí nezištné lidství a touhu po univerzální spravedlnosti. Oba přístupy vycházejí z téhož základu – z minimální dávky ega, které lidské srdce tak často zakaluje.
Ryby – když se soucit stává životním principem
Vodní živel a planeta Neptun vládnoucí snům a mystice dávají Rybám schopnost rozpustit hranice mezi vlastním já a okolním světem. Právě z této vlastnosti vyvěrá jejich pověstné čisté srdce. Vnímají cizí bolest stejně intenzivně jako svou vlastní.
Kde by ostatní odsoudili nebo se odvrátili, Ryby nabídnou otevřenou náruč a hluboké pochopení. Jejich duše je přirozeně nastavená na odpuštění. Nejde o naivitu – jde o fundamentální porozumění tomu, že každý člověk má své těžkosti a chyby. Ryby netouží po pomstě, nedrží v sobě zášť a jejich první instinkt při setkání se zraněným člověkem je poskytnout útěchu.
Historicky vládl Rybám před objevením Neptunu v roce 1846 Jupiter – planeta moudrosti a duchovního růstu. To vysvětluje jejich hlubokou potřebu konat dobro a pomáhat druhým, která v nich pulzuje odjakživa.
Tato krása duše má však i odvrácenou stranu. Ryby mají tendenci přebírat těžká břemena ostatních, často na úkor vlastního zdraví. Pokud někdo potřebuje pomoc, odloží své vlastní potřeby stranou. V pragmaticky orientovaném světě působí jejich ryzí nezištnost zranitelně, ale pro lidi v jejich okolí představují bezpečný přístav plného přijetí.
Vodnář – ideál rovnosti a univerzální spravedlnosti
Pevná vzdušná energie pod vládou Uranu a Saturnu dává Vodnáři na první pohled odlišný charakter než citově založeným Rybám. Bývá racionální, objektivní a drží si lehký odstup. Přesto je jeho duše považována za jednu z nejčistších, protože jeho motivace jsou zcela oproštěny od sobectví a kalkulu.
Vodnář se dívá na lidstvo jako na jeden velký celek. Nenajdete u něj předsudky založené na společenském postavení, původu nebo bohatství. Pro Vodnáře má stejnou hodnotu ředitel nadnárodní firmy i člověk bez domova. Tato ryzí rovnostářská povaha mu dává obrovský morální kompas.
Symbol Vodnáře – člověk vylévající vodu z nádoby – nepředstavuje vodní živel, ale symbolizuje nezištné předávání vědění, naděje a životní síly celému lidstvu. Právě to krásně vystihuje jeho humanistickou povahu.
Jeho čistota nespočívá v sentimentu, ale v absolutní věrnosti principům lidskosti a pravdy. Když pomáhá, nedělá to pro uznání ani potlesk. Pomáhá prostě proto, že to považuje za jedinou správnou věc. V mezilidských vztazích nabízí vzácný dar naprosté svobody a přijetí. Nikdy se nepokouší své blízké přetvářet, nesvazuje je žárlivostí a podporuje jejich jedinečnost.
Dva různé přístupy ke stejnému dobru
I když jsou Ryby a Vodnář rozdílné povahy – jedny tiché a ponořené do hlubokých vod emocí, druzí mentálně bystří a zaměření na budoucnost – sdílejí společný jmenovatel: jednají s minimální dávkou ega. Právě egoismus je tím, co lidské srdce často zakaluje touhou po moci nebo manipulaci.
U Ryb se ego rozpouští v lásce a obětavosti, u Vodnáře v univerzální ideji spravedlnosti a bratrství. Když se ocitnete v krizi, Ryby vám nabídnou tichou přítomnost a bezpečí, v němž můžete vyjevit všechny obavy bez strachu z odmítnutí. Vodnář vám ve stejné situaci poskytne věcnou pomoc, nový úhel pohledu a především pocit, že v tom nikdy nejste sami.
Ani jedno z těchto znamení od vás nebude očekávat protislužbu, protože jejich dobré skutky pramení z jejich přirozené podstaty, nikoli z kalkulace. Svět potřebuje praktické organizátory i neohrožené vůdce, ale bez energie Ryb a Vodnáře by ztratil to nejcennější – schopnost lidského soucitu a víru v lepší zítřek.
Zdroje článku: ireceptar.cz, dotyk.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová