Policie chystá velkou akci: 2.-3. října vyšlou do ulic vrtulníky, řidiče čekají kontroly

Informace o akci nazvané „Europe Illegal Season End 2024“ získala policie především ze sociálních sítí. Podle dosavadních poznatků by se do Česka mohlo sjet několik tisíc upravených automobilů z různých evropských zemí. Prvním cílem má být v pátek Praha, v sobotu 3. října se mají účastníci přesunout do Brna. Policie už ve čtvrtek začala sledovat hlavní příjezdové trasy, například na jižní Moravě se zaměřila na dálnice D1 a D2, odpočívky, čerpací stanice a další místa, kde by se větší skupiny vozidel mohly shromažďovat.
Ve vzduchu bude vrtulník i drony
Bezpečnostní opatření má zasáhnout prakticky celé Česko. Policie plánuje využít hlídky ze všech dálničních oddělení, krajských útvarů silničního dohledu i dopravních inspektorátů. Do akce se zapojí také mobilní jednotka cizinecké policie a Celní správa. Situaci ze vzduchu bude sledovat policejní vrtulník vybavený termovizí a bezpilotní prostředky. V pohotovosti budou rovněž speciální pořádkové jednotky a pyrotechnik pro případ, že by účastníci používali pyrotechniku.
Důvodem nezvykle rozsáhlých příprav jsou podle policie zkušenosti z obdobných akcí v jiných evropských státech. V minulosti při nich docházelo k nelegálním závodům, nebezpečným jízdním manévrům, blokování dálnic a dalších komunikací, krádežím dopravního značení nebo používání pyrotechniky. Bezpečnostní složky proto počítají i s variantou výraznějšího narušení provozu a veřejného pořádku. Policie je zároveň v kontaktu se zahraničními policejními sbory a průběžně získává další informace o pohybu účastníků.
Řidiče mohou překvapit dočasné uzavírky
Dopady opatření mohou pocítit také lidé, kteří s tuningovým srazem nemají nic společného. Policie upozornila, že především během pátečního večera může z bezpečnostních důvodů přistoupit k dočasnému uzavírání některých komunikací. Konkrétní rozsah omezení předem stanovený není a bude záviset na skutečném počtu přijíždějících vozidel a jejich pohybu. Hlídky mají při kontrolách používat také přístroje pro měření hlučnosti vozidel a kontrolovat zatmavení skel.
Policie nastavila rozsah nasazených sil na variantu, při níž by do země přijelo několik tisíc vozů, zároveň ale zdůraznila, že opatření bude průběžně upravovat podle skutečného vývoje. Pozornost zaměří nejen na Prahu a Brno, ale také na hraniční přechody a hlavní příjezdové komunikace. Policisté budou jednotlivé hlídky a techniku přesouvat podle toho, kde se budou účastníci srazu aktuálně nacházet.
Zdroje: policie.cz, tn.nova.cz, novinky.cz