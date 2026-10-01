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Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje

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Tento rok byl uveden Pixel 10a (recenze) a za pár měsíců zde máme pokračování v podobě Pixel 11a. Díky @onleaks máme k dispozici první rendery...
Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje

Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje

Zdroj: androidheadlines
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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